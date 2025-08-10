Estatales

Crece 9.8% actividad industrial de Tamaulipas

-Secretaria Ninfa Cantú Deándar destaca avance positivo de la economía en general impulsada por sectores estratégicos del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 10 de 2025.-  Tamaulipas se ubicó en abril como el estado con mayor crecimiento industrial en el país al registrar una variación anual del 9.8%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el INEGI.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, informó que este resultado va en línea con el desempeño económico estatal que en los primeros meses del año, reportó un crecimiento anual de 2.7% en su actividad económica total, según la información del mismo organismo.

Señaló que sectores como minería, así como generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final, impulsaron el crecimiento de la industria en el cuarto mes del año, resultado de inversiones nacionales y extranjeras así como proyectos de infraestructura del sector públicos.

Cantú Deándar dijo que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha instruido a una estrecha colaboración con los diferentes sectores productivos, así como con los líderes de las organizaciones empresariales para brindar atención permanente a la industria establecida.

Actualmente, más de la mitad de los proyectos de inversión confirmados en Tamaulipas están vinculados directamente con la industria, y se concentran en sectores clave como el automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logístico y médico.

“La información del INEGI reafirma que Tamaulipas mantiene un ritmo firme de crecimiento y una posición estratégica en el contexto industrial nacional”, concluyó.

