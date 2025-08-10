A través del arte y la proximidad, Guardia Estatal de Género previene la violencia familiar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 10 de 2025.- Con el propósito de reforzar la proximidad con la ciudadanía para difundir los servicios que brinda la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, personal de la Guardia Estatal convivió con residentes de la colonia Horacio Terán en Ciudad Victoria.

A través de un módulo, se realizó una actividad de dibujo artístico con niños y niñas de la comunidad, quienes conocieron sobre el trabajo realizado por la Guardia Estatal de Género, los tipos de violencia y cómo denunciar de manera formal en el 911 y 089 de forma anónima.

Lo anterior con el objetivo de reconocer su papel activo en la sociedad y en la prevención del delito.

Asimismo, personas adultas recibieron trípticos informativos y orientación respecto cómo prevenir, atender y erradicar la violencia familiar y de género.

Las familias asistentes convivieron también con las botargas oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Coronel Justicia y Capitana Honradez.

De esta manera, la SSPT refuerza la colaboración entre ciudadanía y autoridades para alcanzar objetivos comunes.