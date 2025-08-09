Es Tamaulipas sexto lugar nacional de atletismo máster

San Luis Potosí, S.L.P.- Agosto 09 de 2025.- La Delegación de Tamaulipas brilló en el Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2025, celebrado del 23 al 28 de julio en San Luis Potosí, al conquistar un total de 50 medallas y colocarse en el sexto lugar general del país después de que el equipo sumó 26 medallas de oro, 13 de plata y 11 de bronce.

En la justa participaron 27 deportistas tamaulipecos provenientes de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Madero y Altamira.

Entre ellos destacaron, Fernando Vargaz Olazarán, atleta máster con trayectoria nacional desde la década de los 80 como decatleta y vallista, y Lety Padilla Salaz, ex pentatlonista y especialista en vallas, quienes encabezaron la delegación.

“Queremos que el grupo crezca para que la delegación de Tamaulipas siga destacando. En el evento anterior, con solo 26 atletas, logramos el sexto lugar del medallero”, expresó Vargas Olazarán.

Por su parte, Padilla invitó a más competidores a integrarse: “No se queden en casa, intégrense a nuestro grupo y representen a Tamaulipas”.

Actualmente, el Grupo de Atletas Máster se prepara para su siguiente compromiso, el Nacional promovido por la Asociación Mexicana de Atletas Máster. Los entrenamientos son gratuitos y se realizan en el Polideportivo, con sesiones los fines de semana de 7:00 a 9:00 de la mañana y entre semana de 6:00 a 8:00 de la noche, gracias al acceso facilitado por el INDE Tamaulipas, que dirige Manuel Virués Lozano.

Más allá de las medallas, los atletas máster coinciden en que el deporte es una forma de vida que aporta salud, viajes y la satisfacción de seguir compitiendo en lo que más les apasiona.