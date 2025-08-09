Cautiva Tamaulipas a visitantes de la Feria Nacional Potosina

-La feria es una plataforma para brillar y posicionar a Tamaulipas como referente nacional e internacional

San Luis Potosí, S.L.P.- Agosto 09 de 2025.- Entre luces multicolores, aplausos, música, baile y diversión, arrancó la Feria Nacional Potosina, donde Tamaulipas es el estado invitado.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que llevan la honrosa representación del gobierno que preside el gobernador Américo Villarreal Anaya, un estado que cuenta con una gran riqueza, de cualquier lado que lo miren, desde su ubicación estratégica, oportunidades de inversión y una gran riqueza natural y cultural.

rio estatal refirió que las ferias son excelentes plataformas para brillar y posicionar a Tamaulipas como referente nacional e internacional.

En la Feria Nacional Potosina, de acuerdo con las autoridades, se espera la visita de más de 8 millones de visitantes, que podrán conocer un poco más de lo que pueden disfrutar en Tamaulipas.

Destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya está inyectando recursos para mayor seguridad, conectividad y más infraestructura en beneficio de la población y de quienes visitan Tamaulipas.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a visitar su stand a partir de hoy y hasta el 31 de agosto, para sorprenderse con la gran diversidad turística que solo Tamaulipas tiene.

Cabe destacar que en el corte de listón de la inauguración del stand como estado invitado, estuvieron el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; la senadora Ruth González Silva; el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y la titular de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, entre otras personalidades más.