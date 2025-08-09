Apoya SSPT reinserción social de PPLs con venta permanente de productos elaborados en CEDES

-Artículos elaborados en los cinco CEDES de Tamaulipas son ofertados al interior del Complejo Estatal de Seguridad Pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 09 de 2025.- Con la finalidad de apoyar la reinserción social de las personas privadas de la libertad (PPLs), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) lleva a cabo una exposición y venta permanente de artículos elaborados en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad al interior del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

De acuerdo al representante de las ventas, Mariano Rodríguez Acevedo, esta actividad surgió atendiendo la instrucción del titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, de incentivar la adquisición de estos productos entre el personal operativo y administrativo de esta dependencia, por lo cual, los puntos de venta están abiertos en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

Con ello, se espera incrementar las ventas y apoyar a la economía familiar de las personas que se desempeñan en los diferentes talleres laborales en los que se producen desde artículos decorativos, de cocina, accesorios hasta muebles.

Esta exposición además permite al personal de la SSPT acceder a los productos de centros ubicados en diferentes municipios, y adquirirlos con facilidad de pago; hasta el momento, los centros de Ciudad Victoria, Reynosa y Altamira son los que registran la mayor cantidad de ventas, sin embargo, la promoción de productos es equitativa y se mantiene abierta al público en general a través de las tiendas ubicadas al exterior de los CEDES.