Rehabilita Gobierno del Estado vialidades de Nuevo Laredo

37 min ago
1 minuto de lectura

Nuevo Laredo, Tamaulipas. – Agosto 08 de 2025.-  Con una inversión mayor a los 25 millones de pesos, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), durante este primer semestre del 2025, ha rehabilitado calles, avenidas y bulevares en el municipio de Nuevo Laredo.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya mencionó que este tipo de obras, reflejan el trabajo en conjunto con las administraciones municipales para mejorar la infraestructura urbana en todo el territorio tamaulipeco.

Destacó la rehabilitación de carpeta asfáltica en calles de las colonias Los Artistas, Mirador, Lagos, Hipódromo, y los bulevares Pedregal de San Ángel, Luis Donaldo Colosio y la avenida Emiliano Zapata.

Con la realización de estos trabajos, el secretario refirió que se mejora la imagen urbana y eleva la calidad de vida de la población de este municipio, además de optimizar el flujo vial con la modernización de sus vialidades.

 

