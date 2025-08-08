Realizan adultos mayores  activación física y convivencia en instalaciones de Seguridad Pública

-Contribuye SSPT en bienestar físico y mental de abuelitos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 08 de 2025.- Siguiendo la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, y la disposición de mantener puertas abiertas del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo, 15 adultos mayores residentes de las Villas Vida Plena del Sistema DIF Tamaulipas visitaron las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM).

En este espacio, realizaron una activación física acuática, picnic, juego de lotería y degustación de alimentos y bebidas.

De acuerdo a la encargada de Actividades Socioculturales de Villas Vida Plena, Perla Arlet Castañón Cervantes, la sinergia con la SSPT ha permitido que las y los beneficiarios accedan a estas instalaciones para realizar actividades que contribuyan a su bienestar físico y mental, ‘’ las veces que hemos venido aquí siempre nos atienden muy bien, es perfecto esta cuestión de que ambas instituciones puedan unirse para beneficio de todos nuestros residentes’’, manifestó.

Por su parte, la fisioterapeuta, Celika Saldaña Limón, comentó que la activación física está enfocada a fortalecer los miembros inferiores para reducir el riesgo y afectaciones en caso de caídas, y, aunque de manera regular se realiza en tierra, gracias a las facilidades otorgadas por la SSPT, en la alberca del CECOFAM se pueden realizar estos ejercicios con ciertas adaptaciones.

Además del uso de instalaciones, la ciudadana Blanca Esther Guerra García, destacó las atenciones brindadas por el personal de la SSPT en cada visita, ‘’me gusta mucho la tranquilidad, la armonía, el buen trato que nos dan, el sentirnos apapachadas, cobijadas por el gobierno; aquí yo veo que tienen las instalaciones muy bien conservadas y que la seguridad, está, se ve, desde que llegamos’’, externó.