Ofrece ITAVU segunda oportunidad para regularizar adeudos

-El instituto lanza el programa “Mi Segunda Oportunidad” para apoyar a quienes tienen pagos atrasados de sus predios o viviendas, ofreciendo descuentos en los intereses moratorios y facilitando la regularización de propiedade

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 08 de 2025.- En un esfuerzo por brindar una nueva oportunidad a las y los tamaulipecos que enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos de predios y viviendas, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) lanza el programa “Mi Segunda Oportunidad”, una iniciativa que busca regularizar la situación de aquellos propietarios que presentan atrasos en sus pagos.

El Ddirector General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú explicó que este programa tiene como objetivo ofrecer apoyo directo a quienes no han podido cubrir los abonos de sus propiedades, otorgándoles un descuento en los intereses moratorios, “se busca dar una nueva oportunidad a las familias que, por diversas razones, no han podido ponerse al corriente con sus pagos. Queremos que ningún tamaulipeco pierda su propiedad por esta razón”.

El programa, que está en marcha en todas las delegaciones del ITAVU, permitirá que las y los propietarios regularicen su situación y obtengan las escrituras de sus terrenos o viviendas una vez que hayan cubierto el total de sus adeudos.

Señaló que esta medida está alineada con el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha expresado su apoyo a las familias que atraviesan dificultades económicas.

El ITAVU invita a la ciudadanía a acercarse a las delegaciones más cercanas para obtener más detalles sobre cómo aprovechar este beneficio, “con esta acción, buscamos darles tranquilidad y certeza jurídica a quienes más lo necesitan, garantizando que las familias tamaulipecas puedan regularizar su patrimonio sin la carga de intereses elevados”, concluyó Treviño Cantú.