Inicia en Tamaulipas temporada de caza de paloma ala blanca

-Esta actividad impulsa el turismo cinegético, generando importantes beneficios económicos para el estado, particularmente en San Fernando, al atraer a cazadores nacionales e internacionales y fomentar un desarrollo sostenible en la región

San Fernando, Tamaulipas.- Agosto 08 de 2025.- La temporada de caza de paloma ala blanca comenzó oficialmente con una reunión de trabajo en la que participaron autoridades de seguridad y representantes de los principales campos turísticos cinegéticos de la región. Este encuentro, celebrado con el objetivo de coordinar esfuerzos, marca el inicio de una de las actividades más esperadas en el estado, que atrae a miles de cazadores nacionales e internacionales.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, Luis Eduardo García Reyes, presentó detalles sobre el calendario de la temporada 2025 y 2026, y subrayó la importancia de mantener una cacería responsable y bien organizada, “nuestro objetivo es asegurar que la temporada transcurra de manera segura, respetuosa con el medio ambiente y en beneficio de las comunidades locales”, expresó.

La alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos también participó en la reunión y resaltó los beneficios que esta actividad genera para el municipio, donde el turismo cinegético ha sido una fuente significativa de ingresos y desarrollo para San Fernando.

Este evento se realiza con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que supervisan las actividades para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y el respeto por la biodiversidad.

Como parte de este compromiso, las autoridades locales han fortalecido la vigilancia y las acciones preventivas en las zonas más productivas, como San Fernando, reconocido por su potencial en el turismo cinegético.

García Reyes resaltó que la temporada de caza de paloma ala blanca no solo es una tradición, sino también una herramienta importante para el desarrollo económico del estado, por lo que autoridades federales, estatales y municipales trabajan de la mano para asegurar que este tipo de actividades se lleven a cabo de manera sostenible y con total respeto a las normas ambientales.

Este encuentro y la apertura de la temporada consolidan a Tamaulipas como un referente en el turismo cinegético, al tiempo que promueven el desarrollo sostenible y la seguridad de las prácticas de caza.