Impulsa Secretaría de Administración cumplimiento de normatividad en materia archivística

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 08 de 2025.- Comprometidos con la adecuada gestión documental, en cumplimiento de la Ley de Archivos para el Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Administración realizó mesas de trabajo enfocadas en la elaboración de instrumentos de control archivístico, señaló la titular, Luisa Eugenia Manautou Galván.

Expresó que estas acciones permiten organizar, conservar y administrar de manera eficiente la información generada en el ejercicio de las funciones de esta dependencia.

“Preservar la información oficial y facilitar su acceso es clave para asegurar que la ciudadanía reciba un servicio transparente y eficiente”, afirmó la funcionaria estatal.

Por último, señaló que este esfuerzo refleja el compromiso del Gobierno del Estado con una administración moderna y ordenada, promoviendo la legalidad y la rendición de cuentas.