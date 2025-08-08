Por: Raúl Terrazas Barraza

Universidad avanza

En ocasión del diálogo sostenido por el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado con funcionarios de todos los niveles en la institución, fue reiterado el compromiso la gestión con cercanía, apertura y mucha comunicación, para que, las ideas y sugerencias que sirvan al bienestar institucional sean escuchadas, valoradas, pero, además atendidas.

Se habló de los avances logrados hasta la fecha en poco más de un año y medio de rectorado, porque ello ha permitido que la UAT este ya entre las mejores instituciones de educación superior del país, además de que ha crecido en presencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Luego en su reflexión con los funcionarios sobre la responsabilidad que cada quien tiene el líder de los universitarios, habló de que el avance se debe a la estricta coordinación que hay entre las áreas que integran la institución, por ello es que, cada logro es el resultado del esfuerzo parejo de docentes, personal administrativo y de apoyo que cumple de forma eficiente con su tarea y desde luego la respuesta entusiasta del alumnado frente a sus retos académicos y al valor que tiene considerarse gente UAT.

Es importante tener presente que, los principales objetivos del trabajo del Rector es tener una universidad que forme mejores ciudadanos, con valores, compromiso social y preparación integral, solo que, para ello debe de transformarse siempre, a diario, al tomar en cuenta que no se trata solo de una palabra empleada en frases, porque más bien implica alcanzar ese propósito con acciones sin importar el tamaño que estas sean, pero, que sean constantes y positivas.

En el inicio del nuevo semestre, el Rector se dijo agradecido con la comunidad universitaria toda, ya que, cada uno ha participado en los resultados obtenidos hasta hoy y en los que, de manera especial, tiene que ver la relación estratégica y fundamental con las administraciones, Federal, Estatal y Municipal, pero, en especial la estatal ya que, nunca un gobernador del Estado con el Doctor Américo Villarreal Anaya ha hecho suyos los grandes proyectos que tiene la UAT.

Además, los ha respaldado con hechos, confianza y determinación, ya que, siempre ha argumentado que, quien se mete con la UAT se mete con él mismo y que, por su naturaleza universitaria, conoce el valor de la educación superior como forma de crecimiento social.

La universidad está a días de arrancar el semestre de otoño, la semana venidera, en la cual, los alumnos todavía tendrán plazo para llevar a cabo sus trámites de nuevo ingreso y de reingreso, tal y como se ha establecido en los mecanismos administrativos que son del conocimiento de los estudiantes y de sus familias.

Los otros

Con un llamado a reforzar la responsabilidad compartida en el uso del agua, el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, hizo ver que el semáforo del agua es una herramienta que establece medidas sostenibles para garantizar su disponibilidad.

En la sesión de evaluación del Semáforo del Agua que se llevó a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo, el funcionario estatal solicitó a los responsables del manejo del agua a que trabajen hoy para que el semáforo siempre brille en verde, en un escenario donde el color rojo equivale a una alerta seria que demanda acciones urgentes para revertirlo y evitar que la falta del vital líquido desestabilice a la sociedad, misma que espera de sus autoridades atención y soluciones.

En la reunión número 21 del Semáforo del Agua, estuvo presente la alcaldesa de aquella ciudad Fronteriza, Carmen Cantú Villarreal, funcionarios estatales y los gerentes de las Comisiones Municipales de Agua de toda la entidad.

Sobre la situación del color rojo en la zona fronteriza, el ingeniero Quiroga Álvarez fue muy práctico al indicar que, la cuenca del Río Bravo mantiene bajos niveles de almacenamiento en las presas internacionales y por los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.

Respecto a la cuenta del Río San Fernando, que está en color amarillo destacaron en la evaluación que hay recuperación paulatina en los pozos profundos y manantiales, a pesar de la pérdida de agua por filtraciones en la infraestructura de esta región de Tamaulipas.