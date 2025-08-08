Fortalece Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte vinculación con sector empresarial

Reynosa, Tamaulipas.– Agosto 08 de 2025.- Con el objetivo de que las alumnas y los alumnos tengan una formación profesional e integral, acorde con los requerimientos del mercado laboral actual, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) continúa fortaleciendo su vinculación con el sector empresarial de la región, indicó su rector, Edgar Garza Hernández.

Mencionó que una de las últimas visitas a empresas, previo al período vacacional, fue la que realizaron estudiantes de la carrera de Administración Área Capital Humano a las instalaciones de Kimball Electronics, empresa ubicada en el Parque Industrial Center de este municipio

Compartió que las y los alumnos fueron recibidos y atendidos por el supervisor del área de Recursos Humanos, cuyo equipo les impartió una plática de inducción, para posteriormente realizar un recorrido por las diversas áreas de la empresa, entre ellas entrenamiento, calidad, finanzas, producción y sistemas.

Garza Hernández dijo que, durante el recorrido, las y los estudiantes de la universidad aprendieron sobre la implementación de los distintos procesos en la planta, desde la producción hasta aspectos logísticos y administrativos, acompañados por Karla Rivera, docente de la carrera de Administración Área Capital Humano.

Subrayó que, mediante estas iniciativas, la UTTN reafirma su compromiso de brindar a sus estudiantes una educación superior de calidad, con una visión inclusiva y humanista, acorde con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y que lleva a cabo la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.