Fortalece IMT capacidades de instancias municipales de las mujeres en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas – Agosto 08 de 2025.- Con la participación de 30 directoras municipales, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT) llevó a cabo una mesa estatal de trabajo para reforzar el esfuerzo conjunto en favor de los derechos de las mujeres en cada municipio. La actividad se realizó en el piso 22 de la Torre Bicentenario, en Ciudad Victoria, en coordinación con la Secretaría de Bienestar Social.

El encuentro fue encabezado por la directora general del IMT, Marcia Benavides Villafranca, con la participación y colaboración de la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas.

Ambas funcionarias refrendaron el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la igualdad sustantiva, así como con la promoción activa y continua de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en cada rincón del estado.

“La coordinación con las Instancias Municipales es esencial para asegurar una atención cercana, sensible y efectiva para las mujeres”, expresó Benavides Villafranca.

En su mensaje, la titular del IMT dio a conocer que, durante la jornada, se llevaron a cabo capacitaciones especializadas sobre el Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres (SIMH) y el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SIPASE), considerados herramientas clave para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en la gestión pública municipal.

Como parte del programa, también se presentó el modelo de atención del IMT. Abel Bernal, jefe del área de Atención, expresó: “recordemos la importancia de escuchar sin juicio, validar emociones y brindar información útil para acompañar a las mujeres en sus procesos de decisión”.

Benavides Villafranca expresó que la jornada permitió el intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias entre las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de las violencias de género en sus comunidades.