Exhorta salud extremar medidas de prevención por altas temperaturas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 08 de 2025.- El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, pidió a la población incrementar las medidas de prevención ante las altas temperaturas, e informó que a la fecha se tienen registrados 59 casos asociados a la temporada de calor, de las cuales 16 son por deshidratación, 20 por golpe de calor, 22 por insolación, además de un caso reportado por quemaduras solares.

El titular de la dependencia estatal, señaló que las altas temperaturas y la canícula están presentes en territorio tamaulipeco y de acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el pronóstico del clima podría superar los 40 grados centígrados, lo que ocasiona también la descomposición de los alimentos y la presencia de padecimientos intestinales.

Ante este panorama, se recomienda mantener los alimentos en refrigeración e incrementar la higiene al momento de manipularlos, ya que su inadecuado manejo puede ocasionar las diarreas, así como también se registran deshidrataciones, insolaciones, golpes de calor y se agravan las enfermedades crónicas por las altas temperaturas.

“En esta temporada se llegan a incrementar este tipo de padecimientos y son los grupos de riesgo a los que debemos tener especial cuidado como las personas mayores, niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas que realizan actividades al aire libre como los que laboran en la construcción, en la agricultura, etcétera”, señaló Hernández Navarro.

Y agregó que también debemos cuidar a quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes mellitus e hipertensión; trastornos mentales como demencia o esquizofrenia; enfermedades neurológicas como Parkinson; enfermedades cardiovasculares, EPOC, obesidad, entre otras.

Por último, recomendó consumir abundantes líquidos como agua natural y evitar las bebidas azucaradas; utilizar ropa adecuada, liguera, transpirable y de colores claros para ayudar a mantener la temperatura corporal baja; utilizar protector solar para prevenir quemaduras en la piel; y usar sombreros o gorros de ala ancha para proteger el rostro, cuello y orejas del sol.