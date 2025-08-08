EN OPINION DE

Fernando Infante Hernández

Pues en las filas del PAN local se empieza a notar cierto nerviosismo en cuanto a su futuro interno…Y es que la probable llegada de “EL TRUKO” VERÁSTEGUI a la dirigencia estatal podría significar cambios importantes rumbo a las elecciones municipales próximas…TRUKO anda desatado en todo el estado realizando reuniones con cualquier pretexto…Al parecer en Soto la Marina se le vence el periodo a JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ como dirigente local…Vamos a esperar quienes se apuntan para dirigir el comité marsoteño…Está por salir la convocatoria que marcará el inicio del proceso interno para la renovación de la dirigencia estatal como en la mayor parte de los municipios…Nadie que en Soto la Marina tenga la más mínima experiencia política puede ignorar, porque lado es por donde late con fuerza el corazón político del famoso TRUKO…No descubro el agua tibia si les comento que “ELTRUKO” tiene en la familia MEDINA a sus más firmes aliados, por acá en Soto la Marina…Aparte del tema político “TRUKO” le tiene especial estima al patriarca de este clan el ex alcalde HABIEL MEDINA JASSO…De este aprecio todos en Soto la Marina lo sabemos…Que a la historia política rumbo al 2027 aun le quedan muchas lluvias por delante, por caer, es igual de verdad…También es verdad que en el horizonte electoral marsoteño de momento se siguen notando solamente las dos corrientes que participaron en el 2024…Las marcas JIMENEZ y la de los MEDINA…Igual de cierto es que la alcaldesa GLYNNIS sigue inaugurando y poniendo obras en marcha en nuestro pueblo…Ni una sola administración de gobierno en nuestro país puede presumir hasta ahora de tener la aprobación del cien por ciento de sus representados…Con todo y que el trabajo positivo que realicen se encuentre a la vista de todos…Pues bien cierto es que las situaciones de corte político siempre se anteponen en ese sentido…GLYNNIS como alcaldesa está sorprendiendo a propios y extraños por su excelente gestión…Ha hecho en menos de un año, mucho más trabajo que el que en tres años hicieron algunos que estuvieron en el mismo cargo y les antecedía mucha experiencia en la arena político electoral, pero que a la hora de gobernar no reflejaron las expectativas que se había planteado la comunidad…Igual de cierto es que el arte de la política no va por fuerza de la mano de las obras colectivas…No tiene por fuerza que influir la construcción de la pavimentación de una calle o determinada obra, con el tema político…La política se genera más por el trato cara a cara del gobernante con la comunidad…Si a una familia humilde de la periferia de nuestro pueblo no le es solucionada su necesidad de una medicina o un boleto de pasaje de poco le importará que le hayan pavimentado y le hayan metido el drenaje a su calle…Se hace necesario puntualizar los excelentes comentarios que se escuchan, en cuanto al desempeño del Secretario del Ayuntamiento, SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO quien se distingue por la calidad humana y el sentido político que le da a su delicado cargo…Pero tampoco es que el solo tenga que estar al tanto de todo lo que sucede en los pasillos de la alcaldía pues bien cierto es que en su oficina siempre está atiborrado de mil oficios y pendientes por doquier que tienen que ver con el buen desempeño de la administración marsoteña…Dicen que las campañas las hacen los jóvenes con su entusiasmo y su alegría, con el baile, la fiesta y las trompetas…Pero los que las operan y las ganan son los políticos de experiencia…Los que operan y que en ocasiones ni se ven…Hay que ver a la fecha quienes y cuantos de estos grillos marsoteños están tranquilos y en paz…Y también cuantos de estos andan con las pilas un tanto descargadas al no haber sido tomados en cuenta todavía en espacio alguno, todavía…En política siempre faltan los que se van…Mentira que el que llega de otros rumbos, ocupa el lugar del que se va…Jamás y es que de poco sirve apoyar al que llegó de otro lado y abrirle la puerta de salida al que se la partió contigo…Acciones de ese tipo no generan en sumas…Decía LEONARDO BARRIENTOS (+) el gran genio de la política local, “primero los míos y si sobra algo ya veré a quienes de los contrarios les puedo echar la mano”…Su eterno grito de batalla era “primero los míos”…Y creo que LEONARDO no andaba mal pues esa forma de ser en lo político le valió para ser alcalde un par de ocasiones, así como diputado local, además de líder muchos años de una poderosa corriente al lado del Profr. LEONEL TAVARES DE LA GARZA, otro verdaderamente grande de la política municipal…Por otro lado en las filas de la 4T vaya que les encantan los lujos que tanto le criticaron en su momento a los del PRI y a los del PAN…El mentado ANDY hijo del que se fue a Palenque, Chiapas dándose la gran vida de capitalista en los mejores hoteles de Tokio…El líder de la cámara de los diputados RICARDO MONREAL en unas vacaciones de ensueño con su esposa en España…El senador cochino GERARDO FERNANDEZ NOROÑA seguido viajando a las Europas en primera clase…Total que a todos estos ese llamado de la presidenta CLAUDIA a conducirse y vivir en la medianía les hace lo que el viento a Juárez…Son falsos e hipócritas pues recordamos que LOPEZ OBRADOR hacía un exhorto a los mexicanos para que viviéramos con un par de zapatos y dos pantalones pues tener mucho era vivir como los capitalistas y conservadores…Para que quieren tener más? Preguntaba desde su púlpito mañanero…Al parecer ese exhorto de vivir en la justa medianía ni sus propios hijos le hicieron caso…Ah y como colofón de lo hipócritas que son, LOPEZ tiene a su hijo el chocoflán estudiando en la capital mundial del capitalismo, Inglaterra…Igual de cierto es que los grandes lideres de la 47 le están sacando la vuelta a ir a vacacionar a los Estados Unidos…Será miedo de que andando por allá les puedan echar el guante a algunos de ellos que tienen cuentas pendientes?…Otra cosa que me llama la atención de los altos jefes de la cuarta transformación es que porque razón sus vacaciones no las realizan en los países socialistas que ellos tanto alaban y ponen de ejemplo de desarrollo y prosperidad como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros más de Sudamérica?…En el discurso defienden a raja tabla a esos países comunistas gobernados por dictadores, pero en los hechos aman disfrutar de los lujos y las bondades de los países capitalistas…Doble cara y doble moral…Pero san Juan Pueblo todavía les cree…Por otro lado las calles del centro de Soto la Marina como también, los accesos, ya van quedando casi al cien por ciento en virtud a las acciones realizadas por el gobierno de GLYNNIS…Se le está generando en una nueva y mejor imagen al primer cuadro de la zona urbana…Que falta por hacer es muy cierto…Pero que para estar cerrando apenas el primer año, creo que se ha hecho y mucho en el renglón del mejoramiento de las vialidades…El Profr. HUGO ROJO se reunió con su amigo el senador JR GOMEZ LEAL en la capital del estado…No fue propiamente una reunión política, se trató más que nada de una convivencia entre amigos y compañeros de lucha…Acompañaron al Profr. HUGO gentes de su cercanía como LALO CRUZ y PATO CASTILLO…De que el Profr. HUGO ROJO es de los elementos muy cercanos a JR de esto nadie tiene la menor de las dudas…Bueno y como está eso de que en la presidencia municipal hay varios funcionarios a los que les encanta un brebaje a base de miel?…Dicen que aunque es dulce le encanta hasta a algunos que son diabéticos y es que según algunos bien enterados, las fuerzas perdidas les han renacido con tan revitalizante bebida pues todo el día andan bien activos…Se escucha en la capital del estado que el Secretario del Ayuntamiento de Victoria., HUGO RESENDEZ SILVA podría ser el abanderado del Partido Verde a esa alcaldía…HUGO está forjado en la política operativa y de terreno abierto…Le entiende a la grilla y la mayor prueba de esto que les comento es que tiene ya casi cuatro años en ese mismo cargo como brazo derecho del presidente municipal, EDUARDO GATTAS…A ver a quien se nombra por parte de la SET como nuevo director o nueva directora de la Secundaria Técnica 12 de esta localidad…Y es que tenemos que recordar que antes de finalizar el pasado ciclo escolar se dio la salida o el cambio de adscripción de la directora, LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR, como del subdirector GUADALUPE MANUEL TORRES ARELLANO a otras responsabilidades fuera de Soto la Marina…Se dio por terminada la temporada de trillas en la zona de riego de nuestro municipio…Así me lo comentó el dirigente de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA…El promedio de cosecha levantada por hectárea se puede considerar como muy aceptable…El precio del maíz no tanto, para los productores, pero en términos generales a la gente le fue más o menos bien…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…