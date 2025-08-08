Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Celebra rector su cumpleaños trabajando

Este jueves 7 de agosto del presente año, fue un día muy especial para el rector de la UAT Dámaso Anaya Alvarado, pues fue su cumpleaños y lo celebró trabajando como debe; así agradeció a la comunidad universitaria su respaldo y compromiso ha sido fundamental en los avances conseguidos por la casa de estudios para posicionarse entre las mejores instituciones de educación superior del país.

En su mensaje, ante personal administrativo, directivos, funcionarios y docentes de las dependencias de esta máxima Casa Mater, destacó el crecimiento que ha experimentado la institución en términos de presencia y reconocimiento, tanto en el contexto nacional, como internacional.

Asimismo dijo que este avance es reflejo de un trabajo constante y coordinado entre todas las áreas que integran la Universidad, luego de resaltar que, detrás de cada logro hay un esfuerzo colectivo que involucra a docentes comprometidos, personal administrativo eficiente, personal de apoyo dedicado y una comunidad estudiantil que responde con entusiasmo a los retos académicos.

Puntualizó que los buenos resultados que hoy distinguen a la UAT se deben también a la vinculación estratégica con actores clave del entorno externo, y, en este sentido, reconoció que la colaboración institucional con los gobiernos estatal, federal y municipales, así como con organizaciones del sector productivo, ha abierto nuevas oportunidades para la participación de la UAT en proyectos relevantes para el desarrollo regional.

Reiteró que uno de los objetivos centrales de su gestión es consolidar una universidad que forme mejores ciudadanos, con valores, compromiso social y preparación integral, luego de enfatizar que la transformación de la UAT no es un eslogan, sino una ruta de trabajo que se construye todos los días con pequeñas y grandes acciones.

Puso en relieve también el compromiso de mantener una gestión con cercanía, apertura y diálogo, donde las ideas y propuestas que contribuyan al bienestar institucional sean escuchadas y valoradas.

Acompañado por su esposa Isolda Rendón de Anaya, el rector saludó al personal y directivos con motivo de reanudar esta semana, luego del receso vacacional, las actividades administrativas en la UAT, además de aprovechar para compartir la celebración de su cumpleaños y estrechar los lazos de amistad y compañerismo en un ambiente de cordialidad y cercanía.

Total que así celebró su cumpleaños el rector trabajando. Enhorabuena médico y que vengan 100 años más de vida para que lo celebre a lado de los suyos.

Por cierto, lo más importante es que el rector Dámaso Anaya Alvarado se enfoca en apoyar a los estudiantes, sobre todo a los de nuevo ingreso, con un sinfín de becas para evitar que abandonen las aulas; esto independientemente de la mejor académica que les ha exigido a los maestros y maestras de esta máxima casa de estudios y por eso ocupa los mejores lugares a nivel nacional.

NOTAS CORTAS

1.- En el marco de los festejos de un aniversario más del municipio de Palmillas, celebrado este jueves 7 de agosto, al frente su joven alcaldesa Sindy Paoleth Monita Ramírez, y mediante una ceremonia solemne, con cabalgata, participando los mejores jinetes de la región y alrededores, dio inicio a estas fiestas de la fundación por él 398 años y acompañada por autoridades municipales y representantes del sector educativo. Durante el acto, la presidenta municipal

destacó los valores de esperanza y esfuerzo que han dado identidad a esta

municipalidad y han acompañado su historia a lo largo de generaciones, por lo que resultó todo un éxito. Más adelante daremos más detalles al respecto.

2.- Condolencias:

Con profundo dolor nos unimos a la pena que embarga a la familia Valles Olvera, en particular a nuestra muy querida amiga Blanca Valles Rodríguez, por el sensible fallecimiento de su hermano Marco Antonio, quien fue una gran persona entrañable, apasionado al trabajo, a su hogar, guerrero de mil batallas y deja una huella imborrable, por lo que elevamos una oración por su descanso eterno y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Descanse en paz.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.