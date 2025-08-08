Avanza en Tamaulipas proyecto de Estaciones Seguras

-El ITAVU se encarga de la adquisición de terrenos para la implementación de 15 bases de la Policía Estatal en diversos municipios de la frontera norte de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 08 de 2025.- El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) continúa con el desarrollo de uno de los proyectos prioritarios del Gobierno del Estado, denominado “Estación Segura”, el cual contempla la construcción de 15 bases de la Policía Estatal en distintos municipios de la entidad, tales como Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.

El Director General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú comentó que este proyecto, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, tiene como objetivo reforzar la infraestructura de seguridad y bienestar en el estado.

Explicó, que el instituto es el encargado de coordinar las labores de adquisición de los predios, por lo que ha proporcionado apoyo técnico y jurídico para asegurar que los procesos de expropiación, compra y donación de terrenos se realicen conforme a la legalidad.

Treviño Cantú precisó que hasta el momento, se han adquirido tres predios por contrato de donación y uno por compra-venta.

Además, se encuentran en proceso de adquisición otros dos predios, mientras que para los nueve restantes, el ITAVU impulsa los procedimientos de expropiación con la colaboración de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Registral y Catastral, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.

Treviño Cantú, señaló que el esfuerzo forma parte del compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los tamaulipecos, destacando la importancia de la colaboración interinstitucional en el logro de objetivos estratégicos para el desarrollo de la entidad.