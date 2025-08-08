Asigna COBAT subdirecciones mediante USICAMM

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 08 de 2025.- En cumplimiento con los procesos regulados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) realizó la asignación del Proceso de Promoción Vertical, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, en las modalidades Plantel y Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).

En acto oficial se asignaron tres vacantes de subdirección en la modalidad Plantel, conforme a la lista nominal ordenada de resultados del USICAMM, correspondientes a las escuelas 07 Reynosa, 13 Cuauhtémoc y 22 Reynosa, informó su director general, Víctor Manuel González Salum.

Explicó que este proceso se efectuó con estricto apego a los lineamientos establecidos por la USICAMM, garantizando de esta manera la transparencia y la legalidad en cada una de las etapas del proceso, como marca la ley.

Agradeció la presencia de las autoridades educativas estatales, del titular del Sistema Estatal Anticorrupción, del enlace federal de la USICAMM en Tamaulipas, así como de representantes sindicales del SUTSPET, quienes dieron fe del desarrollo del proceso de entrega de las plazas de subdirección.

Refrendó el compromiso del COBAT con el fortalecimiento del servicio educativo y la profesionalización del personal docente, en un marco de equidad, mérito y legalidad, fortaleciendo la responsabilidad como institución e impulsando acciones alineadas con los principios de un gobierno humanista, como lo establece el gobernador Américo Villarreal Anaya e impulsa el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.