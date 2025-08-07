Reconocen a beisbolistas que representaron a México en Serie Mundial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 07 de 2025.-En un ambiente de gran júbilo deportivo, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González felicitó a las selecciones de béisbol de la Liga “Santa María de Aguayo”, tras conquistar un histórico subcampeonato internacional en la Serie Mundial Intermedia de Ligas Pequeñas, disputada en Livermore, California.

En la ceremonia de bienvenida efectuada en el Parque Infantil “Enrique Cárdenas”, a la que asistieron autoridades, familias de los peloteros destacados y de aficionados, Casas González emitió un emotivo mensaje en el que subrayó el orgullo para Tamaulipas de contar con valiosos deportistas, que son motivo de unión y convivencia familiar y, sobre todo, mensajeros de paz.

Recordó también el mensaje del gobernador Américo Villarreal Anaya, el día del abanderamiento en que partieron a la justa deportiva, en que precisó que, entre más preparación, más entrenamiento, se atrae con toda la fuerza la buena suerte en cada oportunidad.

Entre porras y gritos festivos que se emitían desde las gradas para los deportistas, Casas González les recordó que cuentan con todo el apoyo del gobernador, como quedó de manifiesto en todas las gestiones que se realizaron para la facilidad de trámites de visado y de transporte.

“Sabemos que para nuestro gobernador, el deporte, la cultura y el arte son primordiales para el bienestar de los tamaulipecos”, mencionó, para luego subrayar el apoyo invaluable que surge y congrega a las mamás y los papás de estos destacados deportistas, a sus entrenadores y directivos de esta Liga de Beisbol, así como a la afición del “rey de los deportes”.

“Muchas felicidades por ser un orgullo para nuestro estado, y ser mensajeros de paz porque el deporte hace unir a las familias; lo único a lo que, los conmino es a que continúen en el deporte con esa disciplina, con esa entrega, para que sigan siendo inspiración y orgullo en momentos difíciles que aquejan al planeta, bienvenidos a casa”, puntualizó.

En esta ceremonia de recepción, se contó también con la presencia de Damaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la UAT; Roberto Caballero Filizola, presidente de la Liga Pequeña de Beisbol “Santamaría de Aguayo”; y de Manuel Alejandro Virues Lozano, director general del Instituto del Deporte en Tamaulipas.