Realizan reclutamiento para Amazon en el SNE Tampico 

Tampico, Tamaulipas.- Agosto 07 de 2025.- Con una importante afluencia de buscadores de empleo, se desarrolló el proceso de reclutamiento para la empresa Amazon en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Tampico, consolidándose como una de las acciones más relevantes en la promoción del empleo formal en la región sur del estado.

Este esfuerzo responde a la instrucción directa del secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien continúa fortaleciendo la vinculación laboral entre la ciudadanía y empresas de talla internacional, garantizando procesos transparentes y accesibles que favorecen el crecimiento económico local.

Durante este proceso de reclutamiento, se ofrecieron 40 vacantes para el puesto de asociado de almacén, en un ejercicio coordinado entre Amazon y el personal del SNE.

Durante la primera jornada, 92 personas acudieron a participar, siendo atendidas por el equipo de reclutamiento y evaluadas por personal médico como parte del proceso de selección.

Este esfuerzo se enmarca en la visión del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, un gobierno humanista que trabaja por el bienestar de las familias, promoviendo oportunidades reales que transforman vidas y construyen un futuro con justicia laboral y prosperidad compartida.