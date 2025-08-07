Reafirma rector compromiso con la transformación de la UAT

Ciudad Victoria, Tam.- 7 de agosto de 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, expresó su agradecimiento a la comunidad universitaria, pues su respaldo y compromiso ha sido fundamental en los avances conseguidos por la casa de estudios para posicionarse entre las mejores instituciones de educación superior del país.

En su mensaje, ante personal administrativo, directivos, funcionarios y docentes de las dependencias de la UAT, el rector destacó el crecimiento que ha experimentado la institución en términos de presencia y reconocimiento, tanto en el contexto nacional, como internacional.

Dijo que este avance es reflejo de un trabajo constante y coordinado entre todas las áreas que integran la Universidad, luego de resaltar que, detrás de cada logro hay un esfuerzo colectivo que involucra a docentes comprometidos, personal administrativo eficiente, personal de apoyo dedicado y una comunidad estudiantil que responde con entusiasmo a los retos académicos.

Puntualizó que los buenos resultados que hoy distinguen a la UAT se deben también a la vinculación estratégica con actores clave del entorno externo, y, en este sentido, reconoció que la colaboración institucional con los gobiernos estatal, federal y municipales, así como con organizaciones del sector productivo, ha abierto nuevas oportunidades para la participación de la UAT en proyectos relevantes para el desarrollo regional.

Reiteró que uno de los objetivos centrales de su gestión es consolidar una universidad que forme mejores ciudadanos, con valores, compromiso social y preparación integral, luego de enfatizar que la transformación de la UAT no es un eslogan, sino una ruta de trabajo que se construye todos los días con pequeñas y grandes acciones.

Puso en relieve también el compromiso de mantener una gestión con cercanía, apertura y diálogo, donde las ideas y propuestas que contribuyan al bienestar institucional sean escuchadas y valoradas.

Acompañado por su esposa Isolda Rendón de Anaya, el rector saludó al personal y directivos con motivo de reanudar esta semana, luego del receso vacacional, las actividades administrativas en la UAT, además de aprovechar para compartir la celebración de su cumpleaños y estrechar los lazos de amistad y compañerismo en un ambiente de cordialidad y cercanía