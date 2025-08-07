Por: Raúl Terrazas Barraza

Coincidir en Palmillas

Palmillas, el municipio gobernado por la Doctora Sindy Monita Ramírez, fue el punto de encuentro, el sitio de la gran coincidencia de miles de personas, el punto de referencia del Altiplano Tamaulipeco al que, los alcaldes de la región acudieron para participar en la celebración del 398 aniversario de la fundación realizada por los indios pames, que fueron tribus descendientes de los Mayas.

Estuvieron el Alcalde de Tula, René Lara Cisneros, la presidenta de Bustamante, Maricela Rodríguez González, el de Jaumave profesor Manuel Báez Martínez, el de Padilla, Carlos Quintanilla Selvera, el de Llera, Moisés Borjón Olvera, la alcaldesa de Miquihuana Gladis Vargas Rangel, en lugar del alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, estuvo el Doctor Francisco Castellanos, quien es el Cronista de esa municipalidad y el de Casas Jorge Humberto Hinojosa García.

También los Diputados, Francisco Hernández Niño, quien es el representante de los ciudadanos de por esa región aunque la cabecera Distrital corresponde a Xicoténcatl y el Marcelo Abundiz Ramírez, este último participó en toda la cabalgata realizada la mañana de este jueves con la alcaldesa Monita Ramírez al frente de más de 200 participantes, quienes, antes de concluir hicieron una escala frente al edificio de la Presidencia Municipal, a fin de estar presentes en la ceremonia cívica para la celebración de los 398 años de la fundación de Palmillas. Por cierto, entre los cabalgantes fue identificado el periodista Roberto Olvera

En la ceremonia nombraron a representantes del Diputado Federal de la región, del ITAVU, de Bienestar, de la Secretaría General de Gobierno y poco después cuando fueron nombrados cuatro exalcaldes de Palmillas uno de ellos de casi 90 años de edad, la ovación de quienes estuvieron en la Plaza Principal para presenciar los honores a los símbolos patrios y la entonación del Himno Nacional y el Canto a Tamaulipas, quizá porque se mantienen como pilares sólidos de su comunidad.

La presidenta municipal, Doctora Monita Ramírez, al hacer hablar en la ceremonia, solo tuvo palabras de agradecimiento a quienes, desde todos los puntos de Tamaulipas y de Nuevo León, porque también estuvo el alcalde de Doctor Arroyo, Juan José Vargas Rosales, acudieron al gran festejo por los 398 años de la fundación del municipio, e indicó que mantendrá como constante el trabajo para sacar adelante los compromisos con los ciudadanos.

Con su actitud y entrega a las causas sociales, hace gala a la frase que guía sus acciones, juventud y experiencia trabajando para las familias de Palmillas y tras departir con las familias, la cabalgata continuó al Lienzo Charro, en el cual se puso fin al trayecto programado para recorrer y, tras ello, toda la población compartico una gran comida de celebración en la que hubo platillos típicos de la región del Altiplano, como cabrito, en todas sus presentaciones, barbacoa, hongos, frijoles charros, arroz, papas y guisos como carne en salsa verde.

De acuerdo con la versión de algunos asistentes que llegaron a esta capital la tarde de este jueves, hicieron saber que el programa de actividades que comenzó desde el domingo pasado, fue exitoso todos los días, de manera que, la fiesta durante esos días era hasta la noche, sin que se hayan registrado incidentes de ninguna naturaleza, porque entre toda la comunidad se cuidó el evento para que el disfrute de las familias fuera en grande.

De conformidad con la crónica de la fundación de Palmillas, fue en 1627 por órdenes del Rey Felipe IV, mediante la misión que fue encomendada al Coronel Martín de Zavala, quien además debió de pacificar a las tribus del Seno Mexicano y para ello contó con la colaboración de Fray Juan Bautista Mollinedo.

Para 1745, después de la repoblación con familias de Guadalcázar, San Luis Potosí, Palmillas se convirtió en Villa y fue nombrado como autoridad máxima el Capitán Francisco de Gaona, quien llevó a cabo los trazos de la población y fue quien inició la construcción de la Iglesia, misma que concluyó en 1777 y del edificio que se destinaría al Seminario. Después hay una nueva repoblación, en 1756 en esta ocasión por el Coronel José de Escandón, quien traía órdenes directas del Conde de Revillagigedo, Virrey de la Nueva España para esa acción.

En Palmillas de Ocampo como se conoció a la comunidad después de la Reforma, se editó un periódico semanal que se llamó El Átomo, cuyo primer ejemplar apareció el cuatro de agosto de 1867.

Allá mismo, en ese municipio del Altiplano de Tamaulipas, el nombre del Doctor Américo Villarreal Anaya está relacionado con la transformación y todos sus habitantes tienen la certeza de que, el Gobierno municipal que preside la Doctora Monita Ramírez, perdurará porque sabe interpretar las políticas sociales que maneja la administración estatal y logra conectarlas para que el progreso en Palmillas pueda sentirlo cada ciudadano.

En la actualidad, Palmillas cabecera, es una comunidad limpia, ordenada, posee tiendas comerciales y restaurantes, la gente dice vivir a gusto y esperan mucho de sus autoridades municipales, para que servicios públicos, apoyos sociales y la atención personalizada de los funcionarios del Ayuntamiento se mantenga como la gran fortaleza social