Aumenta Tamaulipas matrícula en educación superior

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 07 de 2025.- De acuerdo con los Anuarios de Estadística Educativa del Estado, Tamaulipas, tuvo un incremento de alrededor del 9 por ciento en la matrícula de educación superior, informó Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SET.

Explicó que durante el ciclo escolar 2024-2025 se atendió a 158 mil 394 estudiantes en los planteles de educación superior, lo que representa un crecimiento del 8.93 por ciento en comparación con el ciclo escolar 2022-2023.

Indicó que también se incrementó la participación de las mujeres en este nivel educativo, registrando una matrícula de 87 mil 609 alumnas y 70 mil 785 alumnos.

“Este dato refleja que las mujeres tamaulipecas se preparan académicamente para contribuir, junto con los hombres, al desarrollo y bienestar de nuestro estado”, subrayó.

Crespo Solis señaló que este aumento es reflejo del impulso que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ha dado a este nivel educativo, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas en todo el estado.

Puntualizó que la educación superior en Tamaulipas cuenta con una amplia oferta de instituciones con 223 planteles, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el Tecnológico Nacional, Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional, el CRETAM, el Colegio de Tamaulipas, el Centro de Actualización del Magisterio, la Universidad de Seguridad y Justicia, entre otras.

Resaltó que la educación superior es una de las prioridades del Sistema Educativo Estatal, acorde con la visión del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, con el propósito de que este nivel educativo contribuya de manera significativa a la transformación de la sociedad tamaulipeca.