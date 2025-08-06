Transforman espacios educativos en el ITACE de Altamira

Altamira, Tamaulipas.- Agosto 06 de 2025.- El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, avanza en la dignificación de la infraestructura educativa con la rehabilitación general del edificio de talleres y los servicios sanitarios del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) en el municipio de Altamira.

Con un avance mayor al 75% y una inversión de 5.65 millones de pesos, se llevan a cabo los trabajos de instalación de cancelería, redes eléctricas, colocación de muebles sanitarios, luminarias, abanicos y aplicación de pintura, que permitirán poner en funcionamiento el citado edificio al inicio del ciclo escolar 2025–2026, programado para septiembre.

El Director General del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que ha permitido intervenir más de 800 escuelas en todo el territorio tamaulipeco.

“Gracias a la visión del gobernador, hoy transformamos centros educativos que por años esperaron atención, para convertirlos en espacios seguros, modernos y funcionales”, señaló el servidor público.

De esta manera, la actual administración estatal reafirma su compromiso con una educación pública de calidad, invirtiendo en infraestructura que impulse el desarrollo académico y humano de la juventud tamaulipeca.