Regresa con fuerza la Copa Tamaulipas a la presa Marte R. Gómez

-El torneo de pesca deportiva reunirá a cientos de participantes del 16 al 17 de agosto en el poblado Comales del municipio de Camargo, impulsando el turismo, la economía y la convivencia familiar en la frontera chica.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 06 de 2025.- Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, fue presentada oficialmente la Copa Tamaulipas 2025 de pesca deportiva, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de agosto en la presa Marte R. Gómez, en el poblado de Comales, municipio de Camargo.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, Luis Eduardo García Reyes, destacó que el torneo regresa con más fuerza, como parte de una estrategia integral de promoción regional.

“Volvemos con todo a la presa Marte R. Gómez, haciendo región con Miguel Alemán y Díaz Ordaz. Habrá pesca en embarcación, kayak y desde orilla. Es un evento para toda la familia”.

Por su parte, la alcaldesa de Camargo, Ernestina Perales Ortiz, subrayó el impacto regional, turístico y económico que este evento traerá a la frontera chica, “nos entusiasma que Camargo, y especialmente Comales, hayan sido considerados. Esta copa representa un impulso económico, cultural y turístico para nuestras familias”.

Durante la rueda de prensa, el subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística, Edwin Marañón López, en representación del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, enfatizó el papel clave del turismo deportivo dentro de la estrategia estatal.

La Copa Tamaulipas 2025 reunirá a más de 500 pescadores de orilla, 100 embarcaciones y 70 kayaks en competencia, con modalidades para todas las edades, incluyendo una categoría infantil gratuita para menores de 11 años.

El torneo coincidirá con las fiestas tradicionales de Comales, que se celebrarán del 15 al 17 de agosto, con actividades como la coronación de la reina, bailes populares, cabalgatas y feria local.

La seguridad estará garantizada mediante operativos coordinados con la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y Protección Civil.

García Reyes explicó que las especies permitidas incluyen lobina, bagre, carpa y tilapia, mientras que estará prohibida la captura de especies protegidas, con el fin de preservar el equilibrio ecológico.

“Seguimos trabajando y no aflojamos. Gracias al respaldo firme y decidido del gobernador Américo Villarreal Anaya, esta copa va con todo. Estamos fortaleciendo la pesca deportiva, conservando nuestras especies y posicionando a Tamaulipas como un destino turístico de primer nivel”.

Se estima una derrama económica superior al millón de pesos, que beneficiará directamente a comerciantes, prestadores de servicios y familias de la región.

Las inscripciones ya están abiertas en las presidencias municipales de Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz. El evento contará con servicios para los participantes y sus familias, así como con espacios habilitados para el turismo familiar.