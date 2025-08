POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Asesinato de Vázquez Reyna, un agravio a la FGR

El asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna ocurrido en Reynosa, está en manos de la central nacional de dicha dependencia, no estamos frente a un caso cualquiera, es obvio que se segó su vida por cuestiones que tienen que ver por la función investigadora que venía desempeñando como cabeza principal.

Los actores que perpetraron el crimen forman parte de la alta escuela y no dan oportunidad de suavizar los hechos, aunque se utilicen acepciones como “perdió la vida”, en lugar de decir que se le “arrebató la vida”, o simple y llanamente fue asesinado. Pero sea cual sea el lenguaje, los hechos son contundentes, de ahí que no hubo protocolos intermedios para decidir la inmediata intervención de la Fiscalía central.

El órgano procurador de justicia de Tamaulipas participa en las investigaciones, colabora con la Fiscalía General de la República, como ya lo dio a conocer el gobernador Américo Villarreal Anaya, pero la conducción de los trabajos de investigación está en manos de la dependencia central. El mandatario tamaulipeco hizo conexión directa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de igual forma con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Independientemente del factor humano y de lo que representa esta pérdida en el seno familiar de finado Ernesto Cuitláhuac Vázquez, estamos frente a un agravio a la institución investigadora, de tal manera que es un caso que tiene ser resuelto y castigado con forme a derecho. Eso sería lo esperado.

OTRO ACTO DE NEGLIGENCIA DEL IMSS. – No es esta la primera vez y seguramente tampoco será la última, en que se registre un acto de indiferencia y negligencia de una institución del Seguro Social. Camila, una menor de 14 años dio a luz en el baño del hospital del Seguro Social, luego de que, si bien “fue recibida”, no fue evaluada su situación y por lo tanto no se le dio atención oportuna.

El periódico El Mañana de Reynosa relata que un primer intento de Camila por ser atendida, no tuvo respuesta, regresó dos horas más tarde y aunque fue recibida, no la valoraron, dicho de otra forma, no la atendieron, sufriendo dolores fue al baño y ahí, a las 4 de la madrugada dio a luz una bebé que afortunadamente nació muy fuerte con poco más de 3 tres kilos y medio.

Todos o casi todos, hemos tenido una experiencia similar, o algún conocido que nos ha relatado su historia con un hospital del Seguro Social. En este caso el problema tuvo su origen en el área administrativa, al no poder acreditar la paciente su derechohabiencia.

La cuestión es que las leyes mexicanas aseguran la atención a todo ciudadano, por lo menos así lo prescribe, pero “del dicho al hecho”, es otra realidad.

LA UAT ANFITRIONA DEL VI CONGRESO DE INVESTIGADORES. – Este importante evento tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre y la sede será la Facultad de Ingeniería Civil de Tampico de la UAT, y será un espacio internacional de reflexión y colaboración entre las y los investigadores de Iberoamérica, cuenta con el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien tiene plena conciencia de los desafíos que enfrenta la ciencia en la actualidad y las respuestas que en estos congresos se generan para darle sustento.

Para el efecto la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta con la colaboración de instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), que en conjunto se proponen consolidar un espacio de reflexión y colaboración entre los académicos dedicados a investigar y que en esos escenarios comparten sus experiencias frente a los desafíos que actualmente enfrenta la ciencia.

El programa elaborado para esa ocasión incluye conferencias magistrales, paneles de expertas, mesas de trabajo y la presentación de carteles de investigación en modalidad digital. En ese espacio de diálogos se abordarán temas de relevancia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como para hacer visible el papel de las mujeres en la generación de conocimiento y fomentar las vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

200 CASOS BAJO LA LUPA DE LA SRÍA ANTICORRUPCIÓN.- La Secretaría Anticorrupción de Tamaulipas, de la que es titular la contadora Norma Angélica Pedraza Melo, acumula poco más de 200 asuntos que se encuentran bajo la lupa de la investigación y que le fueron turnados al asumir el cargo en el inicio de la actual administración estatal. En ese historial hay desde denuncias ciudadanas, incumplimientos de tipo administrativos, procesos legales como es el caso de los amparos, y este catálogo de casos se incluyen los entres públicos municipales, de los que existen alrededor de 50.

Reveló que al asumir el cargo recibió más de 120 asuntos en trámite, entre denuncias ciudadanas, incumplimientos administrativos y procesos legales como amparos, muchos de ellos relacionados con entes públicos municipales y precisó que tiene alrededor de 50 casos por incumplimiento de obligaciones, la mayoría de ellos corresponden a los ayuntamientos.

Los casos administrativos ocupan su atención, pero en el caso de faltas más graves, son turnados a los tribunales, por ejemplo, ahora hay 35 expedientes que ameritan ser turnados al tribunal de justicia administrativa, y que corresponden a diversas dependencias de la administración estatal anterior.

Sin duda, la alternancia de gobiernos de diferentes partidos es saludable para combatir la corrupción, este es uno de los signos.