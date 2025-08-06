Por: Raúl Terrazas Barraza

Educación plato del día

Apenas comenzó el mes de agosto y el tema educativo sobre todos los niveles escolares, está en los diálogos de todas las personas.

En una buena parte de ellos, por las implicaciones económicas que tienen para la familia, ya que, deben dejar de lado necesidades importantes y dar paso a las de educación, esto es, colegiaturas, inscripciones, útiles escolares, informes, transporte, alimentación en las escuelas y tiempo, la administración del tiempo para que los hijos estén a tiempo en clases.

Otros tienen que ver con los desafíos que enfrentan las administraciones gubernamentales en sus tres niveles, es decir, la Federación, el Estado y los Ayuntamientos, desde el momento que, todos tienen que poner recursos para que el sistema educativo del país funcione en el escenario previsto por la Constitución Política de México, la gratuidad.

En otro sentido, por los resultados estadísticos del pasado ciclo escolar, en la educación básica y el anterior o antepenúltimo semestre para el caso de las Instituciones de Educación Superior, deben existir infinidad de retos por cumplir.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, planeó, programó y trabaja en la ejecución de las acciones que comprende el arranque del semestre de otoño que comienza este lunes y termina por allá a fines de noviembre. De acuerdo a la revisión que hizo el rector Dámaso Anaya Alvarado con su equipo de trabajo, el plan marcha bien, porque las etapas se desencadenan conforme a la programación que se hizo desde antes de la salida de vacaciones a mediados del mes anterior.

Por cierto, uno de los grandes compromisos, que ya está en marcha en la UAT, es dar la posibilidad a que muchos jóvenes puedan acceder a becas para que se entreguen al estudio y finquen las bases para su futuro, al prepararse de manera profesional.

Están en marcha, el programa de beca de nuevo ingreso y el de ese tipo de apoyo a las personas con discapacidad, propias para el semestre 2025-3 que está por iniciar, mismas que están soportadas en una política institucional de inclusión, justicia social y reconocimiento al mérito, que sirven para impulsar el desarrollo académico de Tamaulipas y darán garantía a la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Bajo esas condiciones, quienes se hagan acreedores a la beca, están exentos del pago de inscripción durante el primer periodo, pero, al mantenerse los promedios por encima de nueve, no pagarán nada durante toda su carrera, entendiéndose además de que no reprobarán materia alguna de las que contiene su programa académico.

El período para la consecución de las dos becas establecidas en los programas de la UAT está en curso y los estudiantes tienen que llevar a cabo la gestión a la de ya, porque se cierra el 13 de agosto, es decir, la semana que viene.

Además, vale la pena comentar que los programas de becas que rigen en todas las Unidades Académicas y Multidisciplinarias de la universidad dirigida por el médico Anaya Alvarado, ya benefician a más de la mitad del estudiantado, bajo la premisa de que, las aportaciones por estos conceptos permitirán a los alumnos dedicarse más al estudio y superar las dificultades que pudiera entrañar su paso por las aulas de la Institución.

También en materia educativa, en la Reunión Nacional Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas del país que presidió el titular del ramo, Mario Delgado Carrillo y a la cual acudió el Doctor Miguel Ángel Valdez García, fue firmado el acuerdo Nacional para la creación de un Sistema de Bachillerato en el país, cuya finalidad es garantizar que, como en los otros niveles educativos, el de prepa responda a la demanda y supere los paradigmas de la deserción y el abandono escolar.

Además, dijeron que el sistema Educativo de México no puede quedarse al margen del desarrollo de las tecnologías de la información y que, exige la adecuación de la oferta educativa para la educación media superior a fin de que responda a las necesidades de cada región del país y que, sirva de base para incrementar la egresión de la educación superior, porque siempre se ha quedado corta, porque miles de personas en el país se quedan en los niveles anteriores, es decir bachilleratos o secundarias, pero, más en este último.

El Doctor Valdez García, quien representó al Gobierno de Tamaulipas, cuyo Mandatario, Doctor Américo Villarreal Anaya ha sido muy práctico al colocar la educación como eje de sus acciones administrativas, hizo ver que Tamaulipas se sumó a la estrategia de la educación media superior y aportará la parte que le corresponde para que, de aquí al 2030 se alcance una cobertura del 85 por ciento en este nivel.

En la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, fue presentado el por la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, el calendario escolar 2025-2026, que entre sus novedades incluye actividades surgidas de las estrategias Vida saludable, vive feliz y Prevención de las adicciones.

Asimismo, coordinados el Instituto Nacional de Salud y la Unicef, llevarán a cabo un estudio en 350 escuelas para analizar el impacto de la alimentación en la salud de las y los estudiantes.

Esto de ponerle más atención a la educación de bachillerato, es un síntoma claro de que, los CBTis, CBTas, CETYS y todo aquello que se les parezca, dejaron de funcionar de manera adecuada hace mucho tiempo y están envuelto en vicios y abusos hacia los padres de familia, porque, son una sacadera de dinero, casi casi, cobran a los papás por el aire que las y los alumnos respiran dentro de los recintos escolares y a muchos los reprueban a propósito para que tomen cursos con conocidos de los directivos y puedan presentar las materias, de manera particular el inglés.