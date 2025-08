Por: Raúl Terrazas Barraza

Casos de la vida real

Existe otra modalidad de asalto en despoblado que tiene al borde de la angustia financiera a miles de personas que, como clientes de tiendas departamentales como Del Sol, Coppel y Home Depot, pero, de manera especial en la primera de ellas ya que promotores de tarjetas presuntamente para comprar en la tienda, atosigan, a los clientes para que firmen la aceptación de una tarjeta, que según ellos les dejará innumerables ventajas.

Cientos o, mejor dicho, miles de personas caen en el engaño, porque al final de cuentas no les entregan tarjetas de la tienda, sino de otras compañías, como una denominada black card, misma que, para cuándo las personas se dan cuenta ya los tiene endeudadas con cifras que salen de su nivel de ingresos y que con el paso de los meses se convierten en una calamidad, porque les inquieren vía mensajes y correos que paguen los cargos vencidos.

En algún momento, cuando la persona que fue agobiada mintiéndole a toda prisa con muchas presuntas cosas buenas a la vez y una insistencia que rayaba en una obligación de firmar un contrato, tuvo la tarjeta que, casi contra su voluntad le llegó, acudió a Del Sol para decir que ya tenía ese plástico y allí le dijeron que debería de comprar algo para activarla.

Obvio, ese fue su acabose, porque después de esa compra, misma que fue y liquidó en el primer mes y a sabiendas que no la usó más, las personas creyeron que ya todo estaba bien, sin embargo, resulta que las susodichas tarjetas, no son de la tienda departamental, son de crédito y tienen un costo por su servicio, algo así como un cargo, mensual o anualidad.

Estos últimos, al no pagarse generan intereses y de allí para adelante todo aumento y aumento en la deuda de las tarjetas sin que el dueño del plástico tenga un reporte mensual por escrito y, en caso de que le haya llegado, no saben ni de que se trata, menos si, a su entender no usar la tarjeta para adquirir mercancías, aunque a los intereses se agregan otros intereses y los cargos por morosidad.

Se considera un asalto en despoblado, porque esas miles de personas que son esquilmadas con plásticos, en su sorpresa de la deuda que pesa sobre sus hombros, acuden con toda la fe a las tiendas departamentales en las que los atosigaron para endilgarles una tarjeta, el asunto es que, cuando el reclamo llega, el personal e la tienda, en este caso Del Sol de Victoria, se desentienden del reclamo, con la afirmación de que la tienda no tiene tarjetas y que, quienes las promocionan no son parte de la misma.

Incluso, se llegó al grado de ubicar a la persona que a agobió a los clientes de la tienda y con la mano en la cintura les dijo que ella no fue y que nunca los había visto, es más estuvieron a punto de llamar a seguridad para que sacara a los nuevos y obligados deudores de plásticos, no sin antes mencionarles que deben de comunicarse por teléfono a la emisora del plástico, pero, allí solo les dicen que deben y que tienen que pagar y que mientras deban no pueden cancelar el plástico.

Los casos de tres personas que ya no saben qué hacer y viven una desafortunada angustia financiera dado que sus salarios mínimos no son suficientes para liquidar cantidades que van de los tres mil a los ocho mil pesos, sin que hayan comprado nada, solo cargos e intereses de los que ellos nunca se dieron cuenta.

Al no encontrar solución con la empresa atosigadora y emisora de los plásticos fraudulentos, algunos conocidos les hicieron saber que deben de denunciar eso ante PROFECO, pero, la realidad de las cosas es que allí tampoco les resolverán nada, porque ellos se dedican a cuidar abusos con los precios de los productos y, también les dijeron que la solución está en una dependencia que se llama CONDUCEF, de la que no existen oficinas en Ciudad Victoria y de Tamaulipas al parecer solo en Tampico.

Cuando los afectados se comunicaron a CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros y que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Gobierno de la República, les pidieron realizar su queja de manera electrónica y llenar una serie de requisitos, a los que las personas con salario mínimo no están acostumbradas, desde luego que cayeron en la desesperación total, sintiéndose en un callejón sin salida, con una deuda que ellos no crearon, porque no adquirieron nada, pero, si productos de cargos, intereses, intereses moratorios y más intereses de los que ya no saben cómo librarse.

Esta otra modalidad de robo en despoblado, debe entenderse de esa manera, porque quienes fueron casi obligados a tener una tarjeta para comprar en una tienda, ahora viven una desesperante angustia financiera que, creen que solo podrán resolver con la venta de propiedades o bienes.

En esta reseña se habla de tres personas endeudadas con un promedio de cinco mil pesos cada una, pero, en una ciudad de 350 mil habitantes como la capital de Tamaulipas, seguro hay un centenar de casos que equivaldrían a medio millón de pesos y, si esto sucede por cada 350 mil habitantes, en un país como México que tiene 126 millones de personas, el fraude, esquilmo podría ser superior a los 250 o 300 millones de pesos.

Son casos de la vida real, que tienen que voltear a verse, porque afectan de manera económica a miles de personas, las llevan a la angustia financiera familiar, les desequilibran emocionalmente, por la impotencia de resolver un problema sin haber comprado nada, solo cometer el error de dejarse convencer por el agobio de personas sin escrúpulos y que, por haber ganchado a un incauto recibieron una enjuta comisión.