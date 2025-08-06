Firman ITEA y Gobierno de Tampico convenio de colaboración

Tampico, Tamaulipas.- Agosto 06 de 2025.- Con la finalidad de que quienes no han completado su educación básica accedan a la oportunidad de culminarla en mejores condiciones y mediante una formación educativa de calidad, el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) y el Gobierno Municipal de Tampico firmaron un convenio de colaboración.

Gloria Guadalupe González González, Directora General del ITEA, expresó que con este acuerdo de cooperación, las personas que atiende el instituto en el municipio de Tampico contarán con una instalación digna para continuar sus clases, impartidas por las y los asesores del instituto.

Agradeció a la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, por firmar este convenio, que representa la suma de voluntades de autoridades estatales y municipales, y beneficiará a personas jóvenes y adultas mayores de 15 años que no han concluido su educación primaria o secundaria, así como a quienes no saben leer ni escribir.

“Transformar la vida de quienes más lo necesitan es un compromiso de todas y todos. Este convenio permitirá brindar la oportunidad, los espacios, el material educativo y la atención a quienes inicien su educación básica, de manera gratuita y con validez oficial”, subrayó la titular del ITEA.

Señaló que con estos acuerdos se promueve una educación con responsabilidad social, acorde con la visión educativa que impulsan el mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.

Entre las autoridades presentes en la firma de este convenio estuvieron la presidenta del Sistema DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya; el secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto García; y, por parte del ITEA, el coordinador de zona en Tampico-Madero, Nicandro Vadir Alvarado Maldonado.