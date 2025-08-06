Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Desobedientes y acelerados

Cuando todavía no son los tiempos de hablar de la sucesión municipal, sobre todo en la capital del estado, ya vemos por ahí que ciertas personas ya quieren ser candidatos o candidatas a la alcaldía de Ciudad Victoria, pero están equivocando el camino y más aun faltando el respeto al número 1 de la entidad. Si al Primer Morenista de Tamaulipas.

Y todavía podemos afirmar que, son nuevos en la política y a lo mejor no entienden los tiempos que marca el calendario electoral. Insisto, están equivocando el camino. Me refiero en primer lugar a la ‘golondrina’ diputada local Judith Katalyna Méndez Cepeda, que la verdad no sabemos que jabón la patrocina. Otro que vemos y que no entiende razones, es el terco Jorge “Tico” García, de quien también no sabemos de dónde salió y de que presume, pues no le ha costado nada. Mesil.

También está en esta lista de prospectos, el actual Secretario del Trabajo Luis Gerardo Illoldi Reyes, que la verdad mejor que haga bien su chamba, pues habrá tiempo para ello y entonces otro gallo le cantara.

Por ahí también manejan el nombre Margid Antonio Rodríguez Avendaño, que debería estar más ocupado en su chamba que aspirar antes de tiempo.

Otro que anda vuelto loco es el nativo de Jimenez, Juanjo Salazar, haciendo recorridos, pintando bardas y los hace por su cuenta y a ver si la pega por Movimiento Ciudadano. También hay otros que los mencionan por ahí, pero no tiene la estatura política, mucho menos se rosan con la clase empresarial local.

Sin ser adivinos, para el siguiente proceso electoral (2027), los astros no están alineados para ninguno de ellos y además, vuelvo a insistir, no son los tiempos de promocionarse.

Dicho de otra forma, si siguen así seguramente no serán candidatos a la alcaldía de Victoria. Una cosa si les digo, no tardan en pasar la charola, decir que son los buenos y a ver a quien sorprenden.

NOTAS CORTAS

1.- No son pocos los que se preguntan, quién apadrina al JR de José Ramón Gómez Leal, quien está en el ojo de huracán con lo que sucedió este martes pasado allá en la Ciudad de Reynosa, donde fue abatido el delegado de la FGR Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna. Que fue por asuntos del guachicol eso dicen. Hay que ver hasta donde le puede repercutir todo esto al senador. Por lo pronto, ya lo quemaron. Salió en el Universal que conste.

Total que un boletín emitido ayer martes por la FGR informó referente al crimen contra el delegado, destacando “sólida probabilidad” que el homicidio esté relacionado con crimen organizado y un reciente decomiso de huachicol.

2.- Aunque usted no lo crea, pero muy pronto aparecerán muchos aspirantes que se estarán preparando para competir por las alcaldías y diputaciones locales. Y aunque usted no lo crea, ahora el PAN afirma que hará alianzas, pero ya nadie ya les cree, pues no son de fiar. Recuerde el proceso electoral pasado del 2022.

3.- Recuerde que este jueves 7 de agosto celebraran las fiestas de Aniversario de Palmillas, y las calles a su alrededor estarán cerradas para que tome vías alternas. La invitación a esta conmemoración corre a cargo de la joven alcaldesa Sindy Paoleth Monita Ramírez y por supuesto que ahí andaremos cubriendo todo el evento.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.