Por: Raúl Terrazas Barraza

Seguridad es prioridad

En asuntos que tienen que ver con la seguridad pública, el Gobernador Doctor Américo Villarreal Anaya estuvo en dos municipios de la entidad, Miguel Alemán y El Mante, donde se vio con las y los alcaldes de cada región y dejó en claro que se mantiene por sobre todas las cosas la estrategia definida por su administración, que no se bajará la guardia, que se redoblarán esfuerzos con el uso de la tecnología y la colaboración de los ciudadanos.

En ambas regiones, el Mandatario de Tamaulipas entregó vehículos tácticos, para la movilidad y mejorar la investigación, pero, sobre todo la vigilancia dado el alto valor ciudadano que tiene esa acción, porque mantiene alejados de los conglomerados sociales a quienes actúan al margen de la Ley.

En Miguel Alemán, donde coincidieron los alcaldes de la región fronteriza, fueron entregadas 63 unidades de las denominadas tipo mamba, que de inmediato fueron puestas a disposición de la estrategia de seguridad que opera desde la capital del estado el nuevo secretario de Seguridad Pública, General Carlos Arturo Pancardo Escudero.

En la región sur, se entregó una cantidad similar de vehículos, 69 para ser exactos y llamó a las autoridades municipales y a los ciudadanos a redoblar esfuerzos a favor de la seguridad, porque de esa manera, los grandes proyectos de inversión para mejorar al tránsito de mercancías a partir de un esquema de logística que resulte atractivo para las empresas nacionales e internacionales, dejarán buenos dividendos para elevar las oportunidades de empleo y de producción en la entidad.

Allá mismo en Mante, donde el doctor Villarreal Anaya presidió la mesa de seguridad junto con la alcaldesa, Patricia Chío de la Garza y el Diputado local, Doctor Alberto Moctezuma Castillo, el secretario de seguridad Pública indicó que en la administración estatal la prioridad es el fortalecimiento de la seguridad pública y que trabajará para que haya una policía preparada y equipada, con mayor presencia en las colonias, comunidades conurbadas y el medio rural, bajo la premisa de que, la seguridad es una de las principales demandas de los ciudadanos.

En Mante también estuvo el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González y el responsable del Estado Mayor de la 48 Zona Militar, Coronel José Manuel Peñaloza.

Los otros

El nuevoladerense Enrique Rivas Cuéllar, logró por semanas esquivar la justicia por la acusación que hay en su contra respecto al daño patrimonial generado durante su administración como alcalde de Nuevo Laredo, por una operación de compraventa de un terreno que se pagó a precio de oro.

Por demás está decir que, si esto de que fuera requerido por un Juez de Control para meterlo de forma preventiva a la cárcel a fin de que no huyera, fuese en el mes de octubre, el exalcalde panista ya estuviera tras las rejas, porque no habría quien le diera protección, pese a que los panistas tienen pagado por adelantado no ir a dar a la cárcel.

De cualquier manera, la investigación no está cerrada y faltan, poquito más de dos meses para que desde los Juzgados Federales y las oficinas del Poder Judicial del Estado, se acabe el proteccionismo a los panistas, ya que, no debe de perderse de vista que la demanda en contra del exalcalde proviene del Ayuntamiento actual que preside Carmen Cantú Villarreal, hermana de Carlos Enrique quien salió en muy malos términos con el que fuera su amigo, porque, pretendió entregarlo a los tres Garcías, para que fincarle responsabilidades penales.

De manera regular, quienes tienen como responsabilidad dentro del gobierno los asuntos sobre el desarrollo urbano y sustentable, hacen un gran esfuerzo para establecer programas de reordenamiento urbano a fin de que todo mejore en las ciudades y que se termine el caos de que siempre haya colonias a las cuales no pueden llevarse los servicios porque están en los sitios más complicados.

La actual secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, arquitecta Karina Saldívar Lartigue, no será la excepción, porque ya anuncio que a partir de este año hay un orden para las nuevas construcciones, con la idea de que, factores como disponibilidad de agua, energía eléctrica, accesos adecuados y la urbanización toda, no se conviertan en un problema.

Incluso comentó que la falta de ordenamiento de las ciudades, pudo ser una práctica del pasado y aseguro que en la actual administración hay atención enfática para que, desde la formación de las zonas habitacionales, la edificación y al acceso a los servicios se lleven a cabo de manera ordenada.