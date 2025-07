EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En la presidencia municipal de Soto la Marina están de vacaciones de verano en concordancia con los funcionarios y burócratas del gobierno del estado…Solamente están trabajando con personal de guardia en oficinas que por su naturaleza no pueden detener sus actividades como los casos de tesorería, obras y servicios públicos, catastro y protección civil entre otras…Por cierto en este periodo vacacional en La Pesca les ha estado yendo de lo mejor pues me reportan que la ocupación hotelera ha estado al tope, así como los restaurantes y que a las tiendas de conveniencia y prestadores de servicios les ha sido muy generosa esta temporada de mitad de año…Platiqué con el Delegado Municipal, ANSELMO CEPEDA y me confirmó esta versión sobre la exitosa temporada de vacaciones que ha sido en lo general para las familias de esa localidad…Hablando del periodo vacacional déjeme le comento que el Jefe Operativo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. PEDRO ZUÑIGA sigue poniendo el ejemplo de trabajo y de querer sacar su trabajo de la mejor manera…Digo esto porque cuando se hace necesario no le piensa para calzarse sus botas de trabajo y le entra al trabajo de campo como uno más de los trabajadores de este organismo de agua…Un acierto el de la alcaldesa GLYNNIS haberle dado una buena oportunidad a PEDRO sin la menor de las dudas…Pues en la esfera política nacional el Coordinador de los Senadores de Morena ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ sigue con la lumbre mediática quemándole los aparejos…Sus compañeros de bancada le aplaudieron a rabiar cuando regresó al Senado y también durante el consejo nacional de los guindas con el cínico grito y expresión de “No estás solo”…Creo que ni en los tiempos gloriosos del PRI veíamos tal cinismo por parte de la clase política que nos gobernaba…Los morenistas pretender creerle a ADAN AUGUSTO que él no sabía que su secretario de seguridad en Tabasco era el líder del grupo de mafiosos de esa entidad…Se les olvida aquel discurso del LÓPEZ OBRADOR opositor cuando decía que no es posible que un presidente no sepa a lo que se dedica su encargado de seguridad pública al referirse a CALDERÓN, respecto a los señalamientos que se le hacían a RAFAEL GARCIA LUNA…Ahora callan cuando ADÁN alega que él no sabía que su secretario de seguridad pública cuando gobernó Tabasco era el jefe del grupo criminal “La Barredora,”…Hasta la senadora tamaulipeca OLGA SOSA le aplaudió a rabiar a ADAN AUGUSTO en su regreso al Senado…De este tamaño las cosas en nuestro país…Por cierto OLGA a quien se le achaca un tema de depósitos millonarios en Estados Unidos quiere ser la candidata de Morena a la gubernatura de Tamaulipas…En estos señalamientos que se le hicieron fue la única etapa de su vida política en la que se le quitó su conocida sonrisa que a pocos les cae bien…Pero se me hace que ya le arreglaron ese tema porque la sonrisa ya le regresó hace días a su bien cuidado rostro…Recuerdo a OLGA en tiempos del PRI cuando se peleaba por salir en la foto con los gobernadores de esos tiempos TOMAS YARRINGTON, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y todavía con EGIDIO TORRE CANTU…Ahora quien sabe donde tendrá tiradas dichas gráficas…Ahora le pesan como si trajera un costal de piedras en sus espaldas…Le abochorna su pasado tricolor y es que ahora le gusta ese pregón guinda de que “no somos iguales”…Ternurita…En temas locales me comentó el titular del CREDE Soto la Marina que las lluvias que azotaron hace casi un mes en la geografía marsoteña no dejaron graves daños en la infraestructura educativa…Solamente cosas menores como paredes y techos con humedad…Daños leves de los cuales ya le informó a las autoridades correspondientes de la SET según me comentó…Vivimos en ocasiones como que si fuera una sociedad torcida o que tiene solamente el afán de a todo verle las cosas negativas…Me refiero a buena parte de la comunidad marsoteña…Mucho se quejan de la falta de precaución de la mayoría de los motociclistas, cuando son estampados por alguna unidad automotriz…Pero cuando inician los operativos de seguridad a exigirles la licencia o el casco de protección, esa misma sociedad se le deja ir con todo y destroza en las redes sociales a la autoridad…Diariamente se presentan mínimo uno o dos accidentes en los que está involucrada una moto…Me tocó ver cuando un matrimonio se enojó con los elementos de seguridad que les estaban prohibiendo, que fueran ellos dos y dos de sus pequeños hijos en la misma moto y lógico nadie de ellos con casco…Eran cuatro personas en la misma moto!…Cumplió años el joven amigo MISAEL CORDOVA ARELLANO el pasado miércoles…El festejo se realizó en el Restaurante “Los Arados” del Hotel Los Generales ese mismo día por la tarde noche…Buen amiguito el gran MISA y es que a pesar de ser un polluelo al lado de todos nosotros se acopla de lo mejor y se ríe a carcajadas de las anécdotas que salen de nuestras envejecidas voces… También, ese mismo día cumplió años la estimada amiga NORALBA JUAREZ HERNANDEZ…Cabe resaltar el gran paso político que dio NORALBA pues de desempeñarse en el plano municipal como Delegada de Bienestar, desde hace casi un año llegó a las ligas mayores de la grilla estatal pues se desempeña como Secretaria de Finanzas de MORENA Tamaulipas…De momento los taxistas de Soto la Marina no tienen planeado algún incremento en sus tarifas…De llegar a darse este sería hasta en la temporada de fin de año según me comentó el dirigente de este gremio RICARDO CASTILLO CASTILLO…Le pregunté en ese sentido porque en algunas otras ciudades del estado ya se alistan para aplicar algunos aumentos en el costo de los pasajes…Pues se alistan los integrantes de la primera generación de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina”, (1972-1975) para su convivencia anual, misma, que está programada para este próximo sábado, dos de agosto…Así me lo comentó el Ing. ENRIQUE TORRES TUDÓN quien junto al Maestro PEDRO ESPINOZA VACA tienen la responsabilidad de la organización y la logística de tan importante celebración…Estarán celebrando el 50 aniversario de su histórico egreso en esta que en aquellos tiempos se le denominaba ETA (Escuela Técnica Agropecuaria 225)…Gracias a DIOS salió bien de una operación que se le realizó el buen amigo TONY GUEL el pasado miércoles en la fronteriza ciudad de Matamoros…Un saludo para el buen amigo el Lic. ANTONIO CORONADO HERNANDEZ…No se desespera ni se impacienta…Sigue esperando como decían en los tiempos del PRI que la revolución le haga justicia…Igual de cierto es que en la política como en la vida misma en ocasiones unos corretean la liebre y otros los hay que sin correr la alcanzan…Dentro de solamente un par de meses GLYNNIS habrá completado el primer año de su responsabilidad como presidenta municipal…Creo que después de un año de gestión ya tendrá perfectamente calificados a todos y cada uno de sus funcionarios, llámese directores, subdirectores y jefes de área…Ya con un año de desempeño en sus respectivos cargos será poco creíble que algunos le digan que apenas le están empezando a entender al desarrollo de sus puestos…Se entiende que buen porcentaje de los funcionarios y las funcionarias de primer nivel de la alcaldía marsoteña son relativamente nuevos en el ejercicio de la función pública…Pero al cumplirse el primer año del gobierno local de GLYNNIS creo que ya tendrá fecha de caducidad la curva del aprendizaje…Ya fue suficiente…A dejar lo que está funcionando y si es posible estimularlo, para que siga rindiendo más…Y a deshacerse de lo que por su falta de capacidad le genere en negativos a la joven presidenta municipal, quien por inercia tendrá que cargar con los errores de ellos…A algunos de estos muchachos y muchachas que le entienden de manera correcta al uso de las tecnologías les vendría muy bien también un curso intensivo pero de trato correcto a las personas que acuden a solicitar algún servicio a la presidencia municipal…No todos, aclarando, porque también laboran en la alcaldía algunos jóvenes funcionarios que en el trato a la gente son unos maestros…Son de estos chavos que tienen ya dos o tres campañas en sus espaldas y que les tocó aprender de algunos viejones sabios de la grilla local…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…