 Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

En letras doradas

A partir del próximo 1 de octubre del presente año, quedaran grabados los nombres de los nuevos magistrados y magistradas en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, que fueron electos el pasado 1 de junio a través del voto libre, directo y secreto por las y los tamaulipecos; toda vez que seguramente se hará la develación del muro de los nombres en “letras de oro” de los nuevos titulares que compondrán el nuevo Poder Judicial de Tamaulipas.

La anfitriona y Presidenta del nuevo Poder Judicial de Tamaulipas, será sin duda la Lic. Tania Gisela Contreras López, quien alcanzó el más alto porcentaje de votación de todos los que contendieron y seguramente se tendrá como invitado de honor al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, por lo que esto cobra especial relevancia ya que en Tamaulipas concluyó el proceso histórico para renovar por primera vez mediante el voto popular al órgano estatal de impartición de justicia.

Y estos serán los nombres de hombres y mujeres del nuevo PJT, que serán diez los asientos en el Pleno y en la Reforma Judicial se buscó una integración paritaria:

Tania Gisela Contreras López, Griselda Marisol Vázquez García, Guillermina Reynoso Ochoa, Teresa Olivia Blanco Alvizo y Minerva Cáceres Vázquez, en cuanto a mujeres.

Y de hombres va: Oscar Alberto Lara Sosa, Raúl Robles Caballero, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Esteban Etienne Ruiz e Ignacio García Zúñiga.

NOTAS CORTAS

1.- No me lo crea, pero se afirma por los pasillos de la Secretaria de Educación de Tamaulipas que regresando de vacaciones allá por el 4 de agosto, vendrán más cambios hacia el interior de la dependencia, sobre todo en el área de educación básica. Y uno de ellos es en Elemental, Preescolar, Especial e Inicial, donde se dice que habrá sorpresas. Se me ocurren algunos nombres, pero por regla no los mencionaremos aun hasta que se concreten, pero los que están bien enterados del tema, juran y perjuran que llegará gente del Profe Arnulfo.

2.- Todas las dependencias de los tres niveles de gobierno, sus trabajadores, ya están gozando del periodo vacacional de verano y algunas de estas operaran con guardias, pero la mayoría del personal regresa hasta el 4 de agosto.

Por lo tanto, la líder del SUTSPET, Banca Valles Rodríguez les dijo a sus representados: “Que estos días de merecido descanso les permitan relajarse, desconectar de sus responsabilidades laborales y disfrutar al máximo con sus seres queridos, para regresar renovados y con energías, para seguir dando lo mejor de cada uno en nuestras actividades laborales”.

“Agradezco su dedicación y esfuerzo diario para servir a nuestra comunidad. Les deseo un merecido descanso y un regreso exitoso”.

3.- Por cierto, quien no para de chambear duro y directo con la gente, es el delegado de Bienestar en Coahuila, el orgullosamente tamaulipeco Américo Villarreal Santiago, pues así hace visitas domiciliarias del programa Salud Casa por Casa, por lo que Villarreal Santiago se ha sumado en repetidas ocasiones a las brigadas para constatar la calidad y calidez de los servicios. Y lo hace sin intermediarios, en equipo y los coahuilenses agradecen ese gesto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

4.- Este martes 22 de julio de 2025 se celebra el 408° aniversario de la fundación del municipio de Tula y al día siguiente, o sea, miércoles 23, le toca a Jaumave celebrarlo, quienes ambos municipios se distinguen por ser de esa región semiárida, tierra de gente trabajadora y echada pa’ delante. ¡Muchas felicidades, enhorabuena! #TodoParaBien #OrgulloTamaulipeco

Por cierto, ¿Sabías cuál es el municipio más antiguo de Tamaulipas?

El municipio más antiguo de Tamaulipas es Tula. Fue fundado el 22 de julio de 1617 por el fraile Juan Bautista de Mollinedo. Se encuentra en la zona altiplano del estado y es conocido por su arquitectura colonial, su rica historia y la elaboración de la cuera tamaulipeca, una prenda tradicional del estado. Así que si quieren ir a disfrutar de esas fiestas, están invitados todos. Son dos días de fiesta, pues habrá cabalgata y muchas sorpresas más.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.