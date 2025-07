Auxilian Ángeles Verdes en el 078 o por aplicación

-La mejor asistencia mecánica y turística en el camino, sin costo alguno y todos los días del año

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 21 de 2025.- Los Ángeles Verdes están para atender y apoyar a toda la ciudadanía que transite por las carreteras del estado, ante cualquier emergencia mecánica.

Así lo informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, quien destacó el reforzamiento de la seguridad que se realiza en los períodos vacacionales, junto con el trabajo coordinado de los Ángeles Verdes.

“Hemos mejorado la confianza con un convenio con los Ángeles Verdes, gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, lo que permitió aumentar el número a ocho unidades y mayor personal capacitado, aumentando así la cobertura en carreteras estatales para seguridad y asistencia mecánica”, señaló el funcionario estatal.

Refirió que si llegan a tener algún contratiempo en el camino, sólo hay que marcar el número de emergencia 078 o hacerlo a través de la aplicación para teléfonos celulares Ángeles Verdes, que también es gratuita y mediante la cual se puede solicitar el apoyo vial.

Hernández Rodríguez también hizo un llamado a manejar con precaución, respetar los señalamientos y evitar altas velocidades; no manejar si están cansados o bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Además, pidió no rebasar, no tirar basura u otros objetos en la carretera que pongan en riesgo a los demás conductores y utilizar el cinturón de seguridad para tener un feliz regreso al hogar.