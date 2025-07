Por: Raúl Terrazas Barraza

Que las vacaciones sean buenas

Obligado es que, en esta semana los comentarios sean sobre las vacaciones de verano, mismas que comenzaron desde el pasado viernes, cuando en dependencias estatales y municipales, así como, en empresas los trabajadores podrán disfrutar de días de asueto de acuerdo con las Leyes que rijan su relación laboral.

Desde la esfera gubernamental se echaron a andar varias estrategias encaminadas a prevenir accidentes y evitar riesgos, en el primer caso, se trata del programa que maneja la secretaría de Salud y que, tiene como finalidad garantizar que las personas conduzcan con el cinturón de seguridad y que eviten estados inconvenientes como forma de prevención.

En el segundo caso, la Coordinación General de Protección Civil, alertó sobre la necesidad de que las personas extremen todo tipo de precauciones para evitar daño físicos o patrimoniales, cosa que es válida en todo momento, como fue expuesto por el titular del área, Luis Gerardo González de la Fuente, al recomendar la revisión mecánica de los vehículos, no conducir bajo efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad, extremar cuidado en los cuerpos de agua, protegerse del sol y descansar antes de emprender cualquier viaje.

Por instrucciones del Gobernador de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya, así como Salud y Protección Civil están al pendiente de la movilización de las familias, las de seguridad deben de mantener el monitoreo carretero y que la vigilancia sea efectiva en todo momento, para que, los vacacionistas puedan disfrutar del período de asueto.

Desde luego, siempre habrá imponderables como el fatal accidente carretero que se registró la tarde noche del sábado por el rumbo el Ejido la Soledad del Municipio de Padilla, donde un vehículo de lujo se impactó contra un auto compacto con el fatídico resultado del fallecimiento de las dos personas que viajaban en este último y de las cuales una de ellas era funcionario en la administración estatal.

Por cierto, el titular del Poder Ejecutivo del al entidad, estuvo este domingo en el Consejo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en el cual se puso énfasis en la creación de una Comisión de Evaluación que analizará las incorporaciones de personas que provenga de otros partidos políticos, los cuales tienen que ser aprobados, como medida para poner fin al oportunismo de políticos que buscan espacios para acceder al poder en el partido que dirige Luisa María Alcalde Luján.

Ella dijo que el trabajo de la nueva Comisión será dar certeza, transparencia y fortaleza a las decisiones de permitir la incorporación de personas, tipo como se hizo en su momento con el veracruzano Miguel Ángel Yunes, quien, proveniente del PAN pretendió asirse de los colores regeneracionistas para reiniciar su carrera política.

El presidente del Consejo Político Nacional de Regeneración, el expriísta y Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, subrayó que la inclusión al que ahora es su partido, no será puerta giratoria para el oportunismo y de esa manera evitar que personajes cuestionados de otros partidos, quieren seguir su proyecto con ellos.

Respecto a la Comisión de Evaluación de incorporaciones, remarcó que no será excluyente y que su función será cuidar la identidad del movimiento regeneracionista, garantizar que quien se acerque lo haga por convicción y no por cálculo, que sumen y no que contaminen el proyecto y que, además, la exclusión no convierta a uno de los suyos en un adversario interno.

Los otros

Este fin de semana se cumplieron 201 años del fusilamiento de Agustín de Iturbide primer Emperador de México, en la que fuera Villa de Padilla.

De acuerdo con la narrativa que existe al respecto, luego de su regreso del exilio en Europa, el presunto monarca fue arrestado al llegar a territorio mexicano y condenado a muerte por el Congreso del Tamaulipas para cumplir un Decreto en el cual se había dictado la suerte del michoacano, hijo de un español de la nobleza vasca que dejó su tierra para probar suerte en la Nueva España.

El fusilamiento de Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, nombre completo del Emperador abdicado, es considerado en la historia como momento crucial para la consolidación de la República por la que habían luchado los precursores del movimiento independentista, porque tras este hecho ocurrido en Padilla, se instaló un gobierno provisional en el país.

Total, que como en Padilla muchos todavía se hablan de ese hecho, es importante decir que mantiene una conexión de Tamaulipas con el país, dado el proceso de transición política que se vivió luego del movimiento que empujó a la nación a una nueva etapa.

El Alcalde de Madero, Erasmo González Robledo, dio a conocer que el Ayuntamiento hará un homenaje al maestro Roberto Cantoral el ocho de agosto venidero, como un tributo a la gran trayectoria y el legado que dejó par el enriquecimiento de la cultural nacional.

El compositor de, El Reloj, La Barca y El Triste, nacido en Madero y que destacó como hombre compositor y hombre de música, fallecí hace 15 años y es o mejor dicho será uno de los hijos pródigos de ese municipio, en cuyo honor, el alcalde propondrá la designación del nombre del artista a un espacio público del municipio por todo aquello que hizo por la música y por su gran liderazgo como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, organización con la que, el Ayuntamiento tiene un compromiso moral de inmortalizar el nombre de Roberto Cantoral.

La determinación tomada por el Alcalde y sus colaboradores se hizo pública en el Foro Derechos de Autor y los Retos de la Tecnología, en el que estuvieron compositores y productores, así como, los actuales directivos de la Sociedad de Autores, Guillermo Méndez Guiu, Mary Morín Aguilera, Gil Rivera, Omar Lugo Andere, Hugo Péreznegrón y Luis Enrique Montes García, éste último Delegado en Tamaulipas.