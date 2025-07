EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues se fueron de vacaciones en la presidencia de Soto la Marina…Salieron este viernes 18 de julio para retornar a sus labores hasta el próximo 4 de agosto…Rápido se ha estado pasando el tiempo…Para los que están en la administración local, muy rápido…Pero muy lentos para los que están fuera de la nómina tan amada por muchos y muchas…Diez meses son los que ya tiene GLYNNIS como alcaldesa del municipio marsoteño…Ha hecho bastante en este tiempo pues hay que decir que tiene en apoyo del gobernador AMERICO, así como de la federación a cargo de la Dra. CLAUDIA SHEINBAUM, pues punto y aparte es que pertenece a la misma fuerza política que gobierna Tamaulipas y a nuestro país…Las calles de nuestra comunidad están teniendo una seria rehabilitación como hace muchos años que no se veía…Se ha estado mejorando el entorno urbano en base a la inversión que se está aplicando en la cabecera municipal…Solamente un terco y obstinado se atrevería a decir lo contrario…Es decir, en cuanto al tema de la obra pública, GLYNNIS está cumpliendo e incluso rebasando y por mucho las expectativas generadas para estos primeros diez meses…Pero también se tiene que puntualizar y dejar muy en claro que las obras no dan votos necesariamente…Y estoy tocando este punto porque a partir del próximo año el infierno político se va a presentar en nuestra geografía municipal…Es más desde ahora tenemos señales de que en la parcela electoral local GLYNNIS no está sola…Tiene competencia política sin ser por ahora necesariamente, tiempos de campaña…El grupo en el poder municipal no puede ni debe de desdeñar o tratar de hacer menos a los seguros adversarios en la próxima elección para la que a simple vista falta mucho, pero de igual manera otros piensan que falta poco…Todo depende del cristal con el que se vean las cosas…Igual es que tenemos que esperar a ver que es lo que dice o que opina en el caso de Soto la Marina el primer Morenista del estado, AMERICO VILLARREAL ANAYA…Digo esto porque por experiencias vividas y por antecedentes los gobernadores del estado por lo general deciden el rumbo de las candidaturas en los 43 municipios cuando están a la mitad de sus mandatos y con toda la fuerza que esto representa…En el gobernador más que en nadie estará el asunto de Soto la Marina en cuanto tendrá que ver con la decisión local del 2027…Pero mientras tanto GLYNNIS sigue de lo más metida en lo suyo que es el tema de la gobernanza..Triste en verdad el tema de la salud en nuestro país…Me refiero al servicio que se está prestando en las instituciones públicas…Realmente cruel el desabasto de medicamentos y de insumos como de material de operación y otros tantos más…Instituciones como el IMSS y el ISSSTE como los hospitales dependientes del sistema público padecen hoy como nunca de una criminal escasez en todos los sentidos…El ex presidente AMLO poco a poco fue debilitando el sector salud en base a sus torpes recortes y cuando parecía que con CLAUDIA esto iba a cambiar, la realidad es que se está todavía peor…No es cierto que para el gobierno federal la salud de la gente es primero…La terca realidad choca de frente con el discurso…Que bueno que en Soto la Marina la alcaldesa GLYNNIS apoyó con varios climas al hospital rural de esta localidad, así como también algunas personas de la sociedad se sumaron con otros tantos para hacer más digna la estancia de los pacientes y más confortable el espacio de trabajo de los profesionales de la salud de nuestro nosocomio…Pero en general el gobierno de México le está echando todas las ganas del mundo para estar cada día más lejos del sistema de Dinamarca en el que iba a estar según el dicho repetitivo del que se fue, pero no se fue del todo como lo es AMLO…Digo que no se fue del todo porque su presencia se siente y con inmensa fuerza en el senado así como en el congreso de la unión y en las principales secretarías de estado como en todos los gobiernos estatales de MORENA en donde todos ellos siguen respondiendo a sus dictados…Parece que AMLO le puso una camisa de fuerza política a CLAUDIA quien por lo que podemos ver se siente muy contenta con tal camisa que no la deja maniobrar de manera libre en los temas de importancia para la nación…En asuntos locales la presidenta municipal GLYNNIS acompañó a las familias de La Pesca en la celebración del Día de la Virgen del Carmen, la patrona de los pescadores…De igual manera se resalta la visita del Señor Obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, OSCAR EFRAIN VILLARREAL TAMEZ…Se realizó la tradicional travesía por las aguas del mar de Miguel de la Madrid a las escolleras, en donde se encuentra la capilla de la virgencita en donde decenas de lanchas con personas a bordo le fueron a mostrar su veneración y respeto…Minutos antes la alcaldesa acompañada por algunos funcionarios locales e integrantes del cabildo así como de La Pesca puso en marcha la obra del desayunador de la escuela primaria de esa comunidad pesquera…En el distrito de riego están muy avanzados en el tema de las trillas del maíz…Parece que las precipitaciones pluviales les han generado en un buen respiro…Estas son buenas noticias para los ejidatarios de casi una docena de comunidades que por lo general aprovechan el agua que llega de la Presa Vicente Guerrero…Este próximo domingo se estarán llevando a cabo los primeros dos juegos de la serie final entre las novenas de Noche Buena y La Zamorina…Así me lo comentó el Secretario de la Liga Local de Beisbol, CHON CÓRDOVA, durante una entrevista que me concedió el pasado jueves por la mañana precisamente en el parque de pelota caliente…Será una serie a cuatro juegos y en la que la novena que gane los primeros cuatro juegos se convertirá en monarca de esta tan competida liga…Pues la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ puso en marcha la obra de ampliación del sistema de agua potable del Ejido Vista Hermosa, con la cual se verá beneficiada también la UTMAR, pues conectará esta importante obra con el Laboratorio que tienen instalado en dicha comunidad…Acompañaron entre otros funcionarios a la alcaldesa el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO, además algunos miembros del cabildo como el Síndico, ANTONIO HINOJOSA ARELLANO y las regidoras YANELI CEPEDA y EMILIANA GARZA CRISANTO…Estuvo de igual manera el rector de esa institución de nivel superior GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL…Pues el Director de Tránsito y Vialidad, JUAN FRANCISCO BANDA CONDE le está apretando a los motociclistas en el tema del uso del casco y de las licencias de conducir…No se porque muchos conductores de motos se enojan porque se les exige el casco si este implemento les puede salvar la vida y por mucho en caso de algún percance…Ante noche con el apoyo de elementos de la guardia estatal se procedió a aplicar una serie de multas a quienes no andaban con sus permisos de circulación en regla ni con la indumentaria necesaria…Se calentaron algunos jóvenes como si la exigencia de los cascos de seguridad los vayan a perjudicar…Siendo que el casco se les puede convertir en la gran diferencia entre la vida y la muerte…Hasta algunos familiares de ellos se dejaron caer sabroso contra la autoridad…Pero creo que los elementos de JUAN PANCHO BANDA están haciendo su trabajo de lo mejor…Pues cierto es que más vale, prevenir que lamentar…En otro orden de ideas se le está viniendo el mundo al senador de Morena ADÁN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ por el tema de su ex secretario de seguridad en Tabasco cuando fue gobernador; HERNAN BERMUDEZ REQUENA quien anda huyendo tras ser acusado por las autoridades judiciales de Tabasco de ser el líder de la banda delincuencial denominada “La Barredora” y que se dedica al huachicol y delincuencia organizada…Se asegura que HERNAN BERMÚDEZ huyo hacia Brasil y cuenta con una ficha roja de INTERPOL…La presidenta CLAUDIA ya está defendiendo a quien en ese tiempo era gobernador ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ…La verdad es que se hartamente difícil que el brazo de la autoridad llegue hasta ADAN AUGUSTO, quien era el jefe del mando policiaco, por el manto protector que se le brinda desde Palenque en Chiapas en donde está refugiado el que se fue…Se fue físicamente, pero su voz de mando se escucha a diario en los pasillos de palacio nacional…El buen amigo JESUS YÁÑEZ se desempeña como delegado municipal de su comunidad Vista Hermosa…Dice la alcaldesa GLYNNIS que de manera constante CHUY le hace llegar peticiones de diferente índole para esta importante comunidad que forma parte de la zona costera del golfo de México…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…