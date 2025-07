POR: ANA LUISA GARCÍA G.

De Dinamarca a Tlalpan, Muere Mujer sin atención

No es la primera vez que una persona muere en las puertas de un hospital sin haber recibido asistencia, algo que no debiera ocurrir en nuestro país, la señora Gina Reyes llegó en estado crítico al hospital de Tlalpan y se le negó asistencia por no contar con 30 mil pesos de depósito. No se trata del ofrecimiento incumplido de un presidente, hoy en auto exilio, sino porque el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho a la protección de la salud.

Un derecho que debe ser cumplido por los gobiernos federal y de los estados, al respecto existen bases legales para que toda persona tenga la protección de su salud.

En este caso el tema es que, quizá las instituciones de salud no tienen conciencia de esta obligación, por lo tanto, no existe el compromiso de dar asistencia médica sin reserva, a quienes requieren atención, sobre todo urgente cuando llegan en estado crítico. Esto ocurre, cuando es personal que no es médico, sino administrativo, y su actuación es en apego a las reglas de que todo servicio requiere un pago, y para garantizarlo requiere un depósito, que ni en los servicios particulares son tan estrictos.

¿Qué falta para que se cumpla la asistencia a la salud en tiempos de la 4T? Mayor coordinación y concordancia entre el prometer y el hacer. Aquí en Victoria hemos visto casos similares, por depósitos que hacer unos años eran de 600 pesos, los cuales personas modestas no lo tenían.

Nos tocó escuchar cuando un funcionario médico del Hospital General expresó: “¿Cómo no van a tener 600 pesos? Una cantidad que para algunos es cualquier cosa, y para otros es un mucho dinero, y no lo tienen.

La circunstancia es que tenemos leyes muy generosas, pero que no concuerdan con el marco normativo, ni con el estado financiero de las instituciones. Nadie puede dar lo que no tiene, y los hospitales de Tamaulipas y de México en general enfrentan muchas carencias, no sólo de medicamentos, sino de aparatos de diagnóstico.

Es una cruda realidad el estado crítico que enfrentan las diferentes instituciones, incluyendo las del IMSS, y los gobiernos desde sus cúpulas, no lo advierten, no se los plantean sus cercanos colaboradores porque saben que no hay recursos, y que quizá sólo van a provocar reprobación de la voz superior, Así las cosas, no hay más que aguantar hasta que lleguen tiempos mejores.

La vieja frase de los abuelitos, que con esperanza enfrentaba los retos de su tiempo.

APOYA MUNICIPIO LA FERIA DE REGRESO A CLASES.- La Feria del Regreso a Clases, ya está aquí, en Victoria capital, teniendo como escenario la plaza del 8 Hidalgo inició este martes y concluirá hasta el 16 de agosto, ustedes encontrarán ahí todo lo necesario para el regreso a clases, con la participación de 40 negocios vinculados a giros de útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, lentes, artículos de cómputo y servicio médico, con descuentos del 15 al 50 por ciento, que vienen a beneficiar a la economía familiar de 122 mil alumnos.

La realidad es que este evento viene a proporcionar un fuerte impulso al comercio local y abre una gran oportunidad para incentivar y consolidar la economía de la ciudad, es sin duda, uno de los momentos económicos más importantes del año”.

El presidente municipal Eduardo Gattás Báez se refirió a este esfuerzo conjunto de la CANACO y PROFECO, en la edición 2025 de la Feria de Regreso a Clases, del que dijo se estima que dejará una derrama económica de 220 millones de pesos.

El jefe edilicio ha dispuesto un despliegue de las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad del consumidor y de los empresarios que participará en el evento que será de apoyo a 122 mil alumnos que regresarán a clases.

Al respecto el representante de la CANACO, Érick González Castillo, Agradeció EL apoyo del gobierno municipal, por las facilidades otorgadas para que el evento se desarrolle en un entorno seguro y ordenado.