EN LA OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya estamos bien metidos a la segunda recta del presente año 2025…Ya en el mes de julio…Qué rápido se pasa el tiempo…O será que cuando uno se va haciendo viejo se imagina que el tiempo pasa más rápido…Como sea y por lo que sea, ya entramos al mes de julio, el cual ha sido benévolo con las precipitaciones pluviales que nos ha estado dejando desde los primeros días…El pasado domingo 6 de julio cumplió años el ex alcalde NEY TAVARES FLORES y la familia lo festejó en el terreno de su papá, el también ex alcalde LEONEL TAVARES DE LA GARZA en su casa del ejido Los Laureles…Tengo entendido que solamente lo celebró en familia o con su círculo más cerrado de sus amistades…NEY como se le conoce por parte de la comunidad marinense fue alcalde en la segunda parte de EGIDIO TORRE CANTU y se le recuerda por su excelente gestión, ya que en su administración se construyó la hasta ahora más extensa red de pavimentación de nuestra zona urbana…De momento NEY forma parte del gobierno del estado pues tiene un cargo en la Secretaría del Trabajo…NEY es sin la menor de las dudas uno de los políticos de más colmillo dentro de la geografía marsoteña y todos los que tenemos memoria política todavía recordamos como en su momento dejó a todos petrificados cuando les ganó a algunos que se las daban de sabios la candidatura municipal…Saludé en días pasados al buen amigo como lo es el Profr. RAUL RAMIREZ MIRELES…Andaba por los rumbos de la alcaldía marsoteña viendo algunos detalles que de suma valía son para la imagen de la administración que preside GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…En acciones de gestoría para algunas familias del distrito de riego…Tengo entendido que el Profr. RAUL no forma parte de la nómina del ayuntamiento, pero sus ansias de gestión están por sobre todas las cosas…Igual es poca la gente de experiencia política la que hasta ahora se le han dado algunas representaciones de importancia ante la sociedad…La mayor parte del equipo de GLYNNIS está conformado por noveles de la política y de la función pública…A ver cuantos de esos muchachos despegan…Ya en su momento los podremos ver en su justa y exacta dimensión política…Cuando se venga la guerra de verdad…Por cierto que rápido se pasa el tiempo…Han transcurrido ya diez meses desde que GLYNNIS tomó protesta como alcaldesa en el salón Gema del Hotel Los Generales…Rápido pasa el tiempo…Decía ese enorme sabio de la política el ex alcalde LEONARDO BARRIENTOS GARZA depende del lugar en donde estés…Si estás en el poder se te hace que el tiempo pasa volando…Pero cuando estás en la banca se te hacen los tres años casi una verdadera eternidad…Aplica este caso ultimo para los adversarios del grupo en el poder local…Se las cuecen las habas para que los días de la administración de GLYNNIS vuelen con máxima velocidad…Ya quieren que se vengan los tiempos de la política local…Y desde ahora se lucen en las redes sociales con acciones que les permitan estar en el ánimo de los electores…Estas acciones que se hacen por parte de quienes no están en el poder pueden incomodar y con toda la razón del mundo al grupo de GLYNNIS…Pero de igual manera no se puede evitar que la contraparte realice trabajo político desde ahora… En Soto la Marina los tiempos electorales una vez más como siempre ha sido, es altamente probable que se vayan a adelantar…Claro que GLYNNIS no es la mona de los cerillos que no tiene brazos y está haciendo política por medio de sus acciones como jefa de la comuna local…Y las acciones que ha desarrollado no son pocas…Bueno, excelente le agregaría un servidor el trabajo que desarrollan en el área de cocina general en el sistema DIF local pues entregan cerca de 200 platillos de alimentos diariamente a personitas en situación vulnerable de esta localidad…Unas trabajan en la elaboración de los alimentos otras en el aseo y otras más en el reparto a domiciliario de los almuerzos y las comidas…Honor a quien honor merece…Saludé en días pasados a mi primo GONZALO RUIZ HERNANDEZ en su domicilio particular de esta localidad…Bien metido en sus negocios y con ello contribuyendo a la generación de empleos…Tenía un buen de tiempo que no lo saludaba junto a su esposa la prima GLADIS DELGADO…De los personajes marsoteños que han dejado honda huella en nuestra comunidad tenemos que recordar a ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA…Personaje de esos que no se dan todos los días…Platicador ameno…Cuenta chistes interminables…Poseedor de variadas y ricas anécdotas…Comerciante nato durante toda su vida activa con sus depósitos El Aguaje y La Jarrita…Alcalde de Soto la Marina por un par de horas cuando LEONARDO BARRIENTOS se fue de candidato a diputado local, pero ARNOLDO decidió pedir licencia al momento de tomar protesta y es ahí cuando entró a cubrir el interinato doña ANGELITA ALFARO BARRIENTOS…”Nunca te comas el capital” era el consejo que le daba a las personas que se lo pedían cuando querían iniciar un negocio…A las ocho de la mañana que abría su negocio ya lo hacía de lo más pulcro, bien bañado, bien peinado y con una actitud de verdadero señor…Retirado desde hace un buen de tiempo de la actividad comercial, reside en Ciudad Victoria junto a la prima IRENE con su hija MARISELA en la capital cueruda…Pues finalizaron el ciclo escolar en el nivel de telesecundarias de Soto la Marina con la ceremonia de graduación de los planteles Multigrados que se llevó a cabo en el auditorio local el pasado miércoles por la mañana…Fueron 53 alumnos de ocho escuelas de este sistema educativo los que recibieron sus respectivos certificados…Pueden sentirse el supervisor escolar JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO y su equipo de colaboradores satisfechos por los logros alcanzados en beneficio de la comunidad estudiantil de este sistema educativo…En tiempos idos la responsabilidad de fungir como secretarios particulares de los alcaldes de Soto la Marina tenía que ver con muchas tareas que iban desde manejar la agenda del jefe o de la jefa y adelantarse a las peticiones de la gente que hacia antesala e incluso decirles a que área o dirección debían de dirigirse para el trámite de sus respectivas necesidades…Le quitaban presión al área de antesala de la autoridad municipal y es que en ocasiones un particular eficiente le dice a la gente a que oficina debe de acudir sin necesidad de que la sala de espera esté atiborrada de personas esperando el turno para entrar con las primera autoridad a exponerle su respectiva necesidad…Pero bueno, creo que todo va cambiando o ve uno las cosas de diferente manera al irnos haciendo viejos…Entre algunos de los particulares de alcaldes que eran muy eficientes, recuerdo y me vienen a la mente mi papá FERNANDO INFANTE RIOS con LEONARDO BARRIENTOS GARZA y FRANCISCO YAÑEZ con NEY TAVARES, así como a MARIO RAMIREZ JR con LEONEL ARELLANO OCHOA…Tenían ellos casi todos una particularidad, que era la de conocer de manera personal a los comisariados ejidales y a los delegados municipales, así como a los diferentes liderazgos políticos del municipio…El particular de un gobernante debe de tener un alto sentido político, humano y social…Preguntarle al ciudadano si se le ofrece un vaso de agua o una taza de café, “sopear” al que está esperando audiencia para que el jefe sepa el tema que le van a tratar y no lo agarren desprevenido…A caray otra vez estoy “chocheando”!…Un saludo para mi gran amigo CHENTITO ARGUELLO quien ahí la lleva en su recuperación después del accidente que sufriera en su motocicleta allá por la zona sur de Soto la Marina…Saludos CHENTE!…La alcaldesa GLYNNIS entregó apoyos de semilla a cientos de ejidatarios del municipio el pasado miércoles en el gimnasio local…Estos apoyos los entregó de manera simbólica en compañía de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural del Rstado…Se recupera en su hogar el Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA quien durante estos meses ha estado batallando, con su estado de salud, pero ahí la lleva con la gracia de DIOS nuestro señor y con el apoyo de su familia…Mucha actividad es la que se traen en la Dirección de Obras Públicas a cargo de ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ pues se pueden ver obras en distintos puntos de la zona urbana…ALFREDO es de los funcionarios que sí le ha respondido de manera plena a la confianza depositada en su persona por parte de la alcaldesa GLYNNIS…Se resalta esto porque en otras áreas del ayuntamiento siguen de manera inexplicable en el proceso de aprendizaje a casi diez meses de haber entrado…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…