POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta por estos días resoluciones judiciales, que pese a su prominencia económica lo ponen en jaque. No es para menos, cuando hay 3 resoluciones que prácticamente lo cercan contra la pared, al tener que liquidar alrededor de 7 mil millones de pesos al SAT, por omisiones en el pago de la renta, son adeudos entre 2009 y 2012, esto corresponde al sexenio de Felipe Calderón Hinososa.

No es por intrigar, pero no hay explicación de por qué tardó tanto el SAT en proceder a una ejecución, hay quienes por olvido dejaron de pagar alrededor de 10 mil pesos, un retraso de días que no llega a un mes, y sufrieron una multa de más de 6 mil pesos.

Vamos a pensar que la laxitud, en el caso del propietario de TV Azteca y Grupo Elektra, es porque estaba el trámite en tribunales, lo cual también causa asombro, porque estamos hablando en el primer caso (2009) de poco más de 14 años. Lo cual, sin lugar a dudas tiene que ver con la prominencia del hombre de negocios, no es cualquier gente, no es Juan Pueblo.

“Haiga sido, como haiga sido”, la última resolución emitida el pasado martes 8 de julio, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió que TV Azteca, deberá pagar un adeudo fiscal de 3 mil 500 millones de pesos. Eso no es todo, son 3 resoluciones judiciales que hacen un total de 7 mil millones de pesos.

Esto exhibe, que hubo mucha tolerancia para el ahora “amigo incómodo” del hombre de Macuspana. Total, que como no hay plazo que no se cumpla, a don Ricardo Salinas no le va a quedar otra que cumplirle al SAT como cualquier mexicano, salvo que los tribunales salgan en su auxilio. Veremos cómo se aplica la justicia fiscal en este caso y lo estaremos comentando.

FALTA DE VACUNACIÓN EMPIEZA A PASAR LA FACTURA . – Las Políticas públicas asumidas durante el pasado sexenio empiezan a detonar problemas, que la lógica común nos decía que tarde o temprano nos pasaría la factura. Quizás la más importante y visible por ahora son las enfermedades que estuvieron bajo control gracias a las campañas de vacunación, que en la época de los liberales se realizaron con gran responsabilidad.

El tema, no es sólo una cosa de tipo humano, tiene otras implicaciones administrativas; la ausencia de prevención tarde que temprano nos pasará la factura, de hecho, ya está a qui el problema. Los reportes del área de salud consignan las primeras defunciones en 17 entidades, y son Puebla, Tamaulipas, Jalisco, Chiapas y San Luis Potosí las presentan los mayores porcentajes de casos de tosferina, siguiendo ese orden.

Si bien Puebla es la que tiene un alarmante 42.9 %, el segundo lugar lo ocupa nuestra entidad, aunque en un porcentaje del 15.4, casi una tercera parte del primer caso. Luego sigue Jalisco con 13.5%.

Ante este panorama debemos esperar una actuación urgente e intensa por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, pero no sólo en el terreno de los hechos, sino acompañada de la difusión de manera persistente, porque además es un hábito que la memoria colectiva borró de su mente en seis años de inoperancia. Sobre todo, hay matrimonios muy jóvenes con hijos en edad de ser protegidos y es a ellos a los que hay que convocar y concientizar, para que acudan a solicitar la vacuna a los centros de salud.

Eso pensando que hay suficiente producto para inmunizar a quienes lo solicitan. En los buenos tiempos del PRI y de nuestro país, porque había recursos, las enfermeras o personal capacitado para aplicar la vacunación recorrían las casas, hoy existen los centros comerciales, parques públicos, zoológicos y otros puntos de atracción, donde se pueden instalar los centros de vacunación.

Confiamos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no de continuidad a esta ausencia de política preventiva.

LA PARTE HUMANA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA . – La parte amable y sobre todo humana del Municipio de Victoria, adquiere su mayor expresión a través del DIF que preside la señora Lucy de Gattás, siempre pendiente de la niñez, los adultos mayores y de todo aquello que tiene que ver con la integración familiar. En uno de los actos más recientes, la Primera Dama de esta ciudad capital, acudió al domicilio de un matrimonio de adultos mayores para asistirlos en sus necesidades, y contribuir a que vivan en condiciones de bienestar.

La labor del DIF no sólo es proporcionar ayuda material, como es el caso de la asistencia médica, el donativo de una silla de ruedas o apoyo alimentario, lo cual es de mucha ayuda, sino además procura crear un vínculo afectivo en personas en estado vulnerable; hacerles sentir que no están solos y que la institución está pendiente de ellos.

Así fue como la señora Lucy estuvo en el domicilio de un matrimonio de adultos mayores de la colonia Servidores Públicos, para dar respuesta la solicitud de una silla de ruedas y proporciona aliento a una persona de 80 años postrado en cama ya su compañera de vida. De esa manera, la señora de Gattás reitera el compromiso de ella y del presidente municipal, de dar prioridad a personas en estado vulnerable, con la participación de la sociedad victorense.