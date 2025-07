EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que Soto la Marina está teniendo un enorme respiro ante la intensa sequía por la que estábamos pasando de un buen tiempo a la fecha…Presas al tope y por supuesto que los pastos están hermosos de verdes…Como decían los viejos de la comarca “el agua es vida”…Desde la zona norte hasta en la parte sur como en la costa y en la sierra nuestros amigos reportan muchísima lluvia…En lo personal tenía muchos años de no ver como la Presa de Lavaderos llegaba hasta la carretera…También el Rio Palmas como en sus mejores tiempos…Puentes y vados rebasados por las enormes avenidas de agua…El vado de “Jesús Ramírez” que nos conecta con Abasolo, la creciente no dejaba ni que se viera…El Río de Tampiquito tapado en toda la zona de estacionamiento y llegando hasta casi la primera subida…En fin… Gracias a Dios…Por supuesto que estas importantes precipitaciones pluviales generan entusiasmo entre la gente del campo, sobre todo los del sector pecuario…Pero bueno y como en todo lo que para unos está bien, para otros es al revés y es que en la zona de riego estaban a punto de iniciar las trillas cuando llegan las abundantes lluvias, por lo que se tuvo que detener el mencionado proceso…Este viernes concluye el proceso de graduaciones con la que se llevará a cabo por parte del CBTa local de acuerdo a lo que me comentó el director LEONEL CÓRDOVA MONTES…La senadora OLGA SOSA será la madrina de esta generación por lo que con todo y el escándalo de los depósitos millonarios en los que de una manera u otra, anda involucrada, se espera que haga acto de presencia en tierras marsoteñas para tan importante evento…OLGA quiere ser la candidata de MORENA a la sucesión de AMERICO VILLARREAL ANAYA y todos sabemos del protagonismo que viene realizando para tal propósito…Pero bueno aquí lo importante es que el CBTa va a entregar otra generación más de estudiantes con carreras técnicas, listos para incorporarse a la vida productiva o para que sigan sus estudios de nivel profesional…Mas de 100 alumnos terminaron su educación primaria en las 15 escuelas que están integradas a la zona escolar 178 a cargo de la Maestra, Flor del Río Ruiz Escobar de acuerdo a lo que me comentó en días pasados…Por otro lado la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ se metió a las partes más afectadas por las pasadas lluvias y es que encabezó las diversas tareas y acciones de su administración apoyando de diferentes maneras a las familias que resultaron con afectaciones, sobre todo con el tema de las inundaciones de sus viviendas…Bien coordinados los trabajos de las dependencias locales como Protección Civil, Obras y Servicios Públicos entre otras e inclusive la Cruz Roja y el SINAREM todas como una sola realizando lo que les tocaba a cada una de ellos uniendo esfuerzos, con las del estado y fuerzas de seguridad…Recuerdo en estos momentos que el ex presidente ANDRÉS MANUEL desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales, que era por donde se enviaban los recursos a los estados y los municipios dependiendo del monto de los daños que sufrían en este tipo de fenómenos naturales…Hoy en día ni su ahijada CLAUDIA volvió a poner en operación el FONDEN lo que pone contra las cuerdas a los estados y los municipios en situación crítica para poder ayudar al cien por ciento a quienes resultan afectados…Con todo y estas carencias GLYNNIS puso manos a la obra en su municipio y se atendió a las familias afectadas a la medida de las posibilidades…Creo que una buena parte del presupuesto del desaparecido FONDEN se fue al programa de los muchachos que no estudian ni trabajan y creo que les dicen los NINIS…Bonita cosa…Hablando de las lluvias de esta semana me comentaba el líder de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA su preocupación por los ejidatarios de la zona de riego que apenas iniciaban las trillas de sus maíces y que tuvieron que suspenderlas…Esperamos que las lluvias que a tantos benefician hagan un alto en esa tan productiva zona para que las tierras puedan dar punto y se puedan realizar las trillas y desaparezca el temor de los ejidatarios de que las mazorcas se les renazcan…Sería una verdadera catástrofe…Pues me reportan que está en puerta el nombramiento en una de las dependencias del estado más importantes en Soto la Marina…Que el acuerdo en las alturas ya se dio y que es solamente cuestión de las respectivas firmas, para poderse hacer público ante la comunidad marsoteña…Dicen que cuando llega a un cargo de relevancia alguien con trabajo de campaña y con méritos personales ni coraje da a quienes en su momento se la partieron y comieron polvo en las caminatas…Caso contario a cuando se sabe que alguien sin trabajo de campaña o que incluso dio contra se pone a andar aspirando a una chamba que otro es el que se la merece…Ahí en esos casos si se puede escuchar a la distancia los crujidos de dientes de los que realmente si jalaron…Porque déjeme decirle que no faltan, es más, abundan los que de manera abierta le dieron contra a GLYNNIS y quieren que se les tome en cuenta con el señuelo de que se debe de abrir el abanico para que el equipo se haga más grande y por lo tanto, mas fuerte…Pamplinas…El equipo en el poder local creo que debe de poner a prueba a los que quieren subirse al barco nominal, cuando este ya llegó a buen puerto…Desde siempre ha sido imposible darle chamba a todos los que trabajaron en una campaña que se ganó y es que esto es cuestión de presupuesto y en las más de las ocasiones los números del presupuesto se imponen a las ansias de los alcaldes de echarle la mano a muchos que se quedaron fuera…Entonces ante estas dificultades de dinero municipal se puede entender que cuando se tiene la oportunidad, primero entran los que se la rajaron contra viento y marea y para los que se deseen sumar pues ya se verá la manera, pero deben de hacer cola para no herir las susceptibilidades de los que trabajaron en la campaña y no han podido entrar…Digo…En otro orden de ideas las benditas lluvias causaron una leve suspensión de las obras que viene realizando el gobierno municipal de GLYNNIS pero ya el pasado jueves pudimos observar que se está trabajando en el tema de la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez entre Díaz Mirón y Cuauhtémoc en plena zona centro de Soto la Marina…Esta calle a pesar de estar en el pleno corazón de Soto la Marina tenía décadas en el total olvido es donde se encuentra la carnicería de PACHE MEDINA y que conecta con una parte del mercado rodante…Lástima que ya no la va a alcanzar a ver mi gran amigo el Profe. GUADALUPE VILLARREAL quien deseaba verla de primer nivel…Creo y en razón a los no pocos años que tengo de ser testigo del paso de las administraciones marsoteñas que la actual que preside GLYNNIS en lo referente a la estratégica Secretaría del Ayuntamiento está bien cubierta con el Lic. SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO quien le da el aire de seriedad y buen trato a la comunidad…Es la primera ocasión que el abogado marinense tiene la oportunidad de participar en la vida publica de su municipio y la está sacando delante de la mejor manera…Digo esto porque los hay también algunos polluelos y polluelas que no envían señales de querer aprender bien el arte de la gobernanza y tan no valoran que hasta trabajo les cuesta darle Like a las publicaciones de su jefa…O están súper bien parados…O no valoran la magnífica oportunidad que GLYNNIS les está dando…Una de dos…Las pasadas lluvias nos hicieron caer a la razón de que queramos o no los de Soto la Marina hagan de cuenta que estamos en una isla…En tiempos de fuertes precipitaciones pluviales como las de esta semana no podíamos salir a Ciudad Victoria ni a Abasolo ni a Tampico…Todos los puentes y presas que tenemos cerca de nuestro pueblo hagan de cuenta que nos tenían cercados…La fuerza de la naturaleza en ocasiones se hace presente y nos vuelve a nuestra justa realidad en cuanto a que somos insignificantes ante ella…Somos vulnerables…Tanto chicos como grandes…Pobres y ricos no contamos ante la en ocasiones salvaje naturaleza…Saludos para mi compadre PEPE ELIAS FLORES HERRERA hasta la capital del estado, Ciudad Victoria y es que sigue esta colaboración de manera permanente…El compadre PEPE tiene un mundo de relaciones e influencias en la capital cueruda mismas que en no pocas ocasiones aprovecha para que lleguen apoyos a nuestro municipio como por ejemplo las que aterrizan en esta tierra por medio del Club Rotario de Escandón al que él pertenece…La Cruz Roja a cargo de MARI GARZA CRISANTO es un ejemplo de lo que les comento…Muchas gracias a ANGELES SALAZAR CARILLO Directora Municipal de la Oficina de Bienestar por las atenciones a apreciables amistades, de mi Ejido La Peñita…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…