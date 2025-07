POR: ANA LUISA GARCÍA G.

De acuerdo a las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el controvertido Dr. Hugo López Gatell, será el nuevo representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS). De triste historia por su desempeño institucional frente a la pandemia de Covid 19, el exsubsecretario de Salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está ahora frente a una nueva oportunidad, aunque lo responsabilizan de más de 330 mil muertes, que de acuerdo a voces autorizadas pudieron evitarse, pese a ello, ahora es premiado con un nuevo nombramiento.

Aunque, para ser sinceros, entre más lejos de México esté Gatell, será mejor. Menos riesgos corren el pueblo mexicano de la influencia de sus desaciertos. El nombramiento, fue una disposición de la presidenta Sheinbaum, no pasó por la aprobación del Senado, incluso el presidente esta Cámara, Gerardo Fernández Noroña se extrañó al tener conocimiento de esta decisión.

En su oportunidad, la Comisión Independiente de Investigación sobre el Covid 19, publicó un informe cuestionando el número de muertes registradas oficialmente, 333.336, acompañado de la afirmación de que millas de ellas, hubieran podido evitarse con una acción del gobierno más adecuada.

Aunque este es el tercer nombramiento que recibe López Gatell su trayectoria y aspiraciones no han tenido la respuesta que el hubiera esperado, basta recordar que en algún momento renunció a la titularidad de Prevención y Promoción de la salud en 2023 para competir por la jefatura de Gobierno de la CdMx, fracasando frente a Clara Brugada.

Tiempo más tarde, el presidente López Obrador, casi al final de su gobierno, le extendió el ascenso como asesor en materia sanitaria, fue como medio año.

Ahora la presidenta Sheinbaum lo rescata y anuncia que Gatell va a representar a México en la OMS, sin especificar en qué consiste esa representación, que no requiere ratificación del Senado.

El último apunte en temas nacionales son las aprobaciones en el Pleno de la Cámara de diputados, con la aprobación de reformas a las leyes de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población que crea la CURP biométrica y la Plataforma única de Identidad.

Obviamente mucho más importante el primer tema, que el segundo, pero será este último el que estará dando mucho de que hablar el resto de la semana por las implicaciones que tiene en la seguridad de datos personales, en un país donde la delincuencia opera cada vez con mayor conocimiento de la tecnología, con seguimiento en los esquemas de conducta de las víctimas y porque no decirlo, con más análisis de la personalidad y modelos de conducta de sus víctimas. Una CURP con mayor información, será una herramienta de mayor utilidad para conductas delictivas.

EL CUADRO DE EMERGENCIAS TAMAULIPAS-VERACRUZ. – Desde 1976 no habíamos visto en Tamaulipas un cuadro de emergencia originado por las intensas lluvias, ni siquiera en 2005, que fue el primer año de gobierno de Eugenio Hernández Flores, también azotado por fuertes pluviales temporales. Y al parecer, lo más fuerte está por venir, así lo advierten los pronósticos y en esa tesitura, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el despliegue a Tamaulipas de una #MisiponECO y la atención de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Igualmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con las que se viene a reforzar la atención y auxiliar a la población por los efectos provocados por #Barry.

Este temporal no sólo ha impactado en las actividades escolares, cuyo calendario fue ajustado a las circunstancias, sino también, en diversas actividades económicas y hasta de salud. “Atorados” en las centrales de autobuses, al resultar intransitables las carreteras de la zona sur, no son pocos los que no han logrado acudir a la cita de un consultorio médico o un hospital.

La zona conurbada de Tampico-Altamira que tiene una agenda de trabajo con el norte de Veracruz, está siendo afectada. Son muchos los que trabajan o estudian en Tamaulipas y que provienen del vecino estado, de su zona norte. Además del tránsito por el majestuoso puente sobre el Pánuco, sobrevive el servicio de lanchas que transportan a personas de uno y otro lado, aunque son un riesgo en este temporal. En ocasiones son suspendidas, pero aún así clandestinamente las siguen utilizando.

Antes de que operara el puente Tampico, en varias ocasiones las lanchas se voltearon, incluso hubo ahogados; estos accidentes prácticamente desaparecieron al operar la gran estructura de concreto que hoy facilita el tráfico vehicular entre las dos entidades federativas.

Es un tema sin solución por la interdependencia de los habitantes de la zona norte veracruzana y la sur de Tamaulipas, separados por el río Pánuco.

CONGRESO DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA UAT . – La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) convoca a docentes de nivel medio superior y superior de todo el estado a participar en el Congreso Estatal de Buenas Prácticas Educativas,

La Universidad Autónoma de Tamaulipas abrió un espacio de reflexión para compartir experiencias y propuestas que contribuirán a fortalecer la transformación y la innovación educativa. Para el efecto ha convocado a docentes de nivel medio y superior de toda la entidad para participar en un Congreso Estatal de Buenas Prácticas Educativas.

El evento en cuestión está organizado en colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, y tendrá lugar los días 26 y 27 de agosto, en el escenario del Polyforum de Ciudad Victoria, ahí, maestras y maestros podrán participar como ponentes, cuya contribución se publicará en una memoria digital del evento, o bien como asistentes para sumarse a la conversación y diálogos desde su propia experiencia docente.

Los interesados ​​para obtener más información y procesar su registro, deben ingresar a la plataforma oficial del congreso: https://buenaspracticaseducativas.uat.edu.mx/ donde podrán consultar la convocatoria, temas y requisitos, para participar; También puede ser consultado a través del portal oficial de la UAT.