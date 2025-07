POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La elección de jueces y magistrados puso al descubierto las irregularidades que se dan en el sector de educación superior, primero porque permite el ingreso a estudios de posgrado a quienes no han acreditado tener el grado de licenciatura; y no sólo eso, hay quienes no tienen ningún documento que acredite ningún nivel de estudios. En este caso, nuestro tema es la inelegibilidad declarada por el INE de ocho elementos con expedientes incompletos, a los que se les adjudicó un cero, condición que puede ser revertida en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La cuestión es que, de estos ocho elementos, la mitad cuenta con especialidad, lo cual les puede permitir revertir esa condición, siempre que presenten un título de licenciatura. Mientras que, en la otra mitad un elemento no presenta ningún documento y registra doble cero; y los tres restantes tienen cero en licenciatura.

Los ocho elementos de los que nos ocupamos aprobaron el examen que valida contar con los conocimientos necesarios para su desempeño como jueces y magistrados, pero fueron declarados inelegibles por el INE, porque el Senado no entregó sus expedientes completos y el área jurídica les puso cero. De este grupo, la mitad podría revertir este rechazo simplemente con demostrar ante el Tribunal Electoral su título universitario y un promedio mínimo de ocho.

De estos casos hay muchos en la historia reciente, que han trascendido porque nunca falta alguien que conozca al personaje en cuestión y su situación académica, pero esta vez el INE a través de su área jurídica está determinando si los elementos postulantes son o no elegibles, y eso es bueno, porque el buen juez por su casa empieza.

En este procedimiento existen 45 personas declaradas inelegibles para ser magistradas o juezas a pesar de haber ganado o aprobado un examen de conocimientos, y 25 de estos casos, pasaron por el Poder Ejecutivo, quien las validó para cumplir con responsabilidades legales propias de esas dos figuras del poder judicial.

Así andan las cosas en esta área del sector público.

INTENTAN BAJAR A OLGA SOSA DE SU POSICIONAMIENTO. – El posicionamiento logrado por la senadora Olga Sosa Ruiz como una de las piezas más importantes en el ajedrez político de la sucesión, le ha traído en consecuencia, ser blanco de golpes bajos en busca del deterior de su imagen y de frenar el ritmo ascendente que lleva. Ese es el origen de la nota falsa que este lunes circuló en redes, adjudicándole haber cambiado 30 millones de pesos a dólares, citando incluso la Casa de Bolsa Vector, a la que asumen como presunta lavandería de billetes.

Y como dice el dicho, “golpe que no mata, te fortalece”, lo único que propició fue una ola de mensaje de adhesión a Olga, acompañados de pronunciamiento a su favor y a la posibilidad de su candidatura a gobernadora.

Este golpe es sólo un refrito, es la segunda ocasión que abordan una historia sin sustento difundida hace tres años. En esa tesitura la senadora detalló que la cuenta de banco a que se hace referencia no es suya, sino de su señor padre, y confirmó que se trata de un movimiento que data de mayo de 2022, en esa época ella realizó las aclaraciones pertinentes. Precisó que, “el origen de los recursos es completamente lícito y la transacción por cheque nominativo totalmente legal”.

Usted estimado lector, lo sabe, cuando surgen estos golpeteos, es porque existe preocupación del adversario, no sólo de la acera de enfrente, se dan casos dentro del mismo círculo de poder o partido. “Cuando no te alcanzo, te bajo”, o por lo menos intentan hacerlo. Y Olga Sosa, lleva buen paso en su trayecto, en su ruta hacia el proyecto que impulsa, sobrarán quienes intenten ponerle obstáculos.

EL CEINA-UAT PREMIA A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES. – La Familia UAT y el Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CeINA), ambos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tuvieron a bien entregar medallas de primer lugar y distinciones de excelencia en reconocimiento al esfuerzo y dedicación de sus estudiantes del periodo Primavera 2025-1.

Lo anterior fue presentado en dos emotivas ceremonias presididas por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, quien hizo la entrega de reconocimientos, reafirmando con su participación el compromiso de seguir fortaleciendo espacios como el CelNA, que impulsan la formación integral y el futuro de niñas, niños y adolescentes.

La entrega de medallas se efectuó de forma escalonada, destacando la participación de estudiantes de las supervisiones de Kinder, Kids, Junior Inicial, Junior Avanzado y Francés, quienes pertenecen a alrededor de 100 grupos activos. De manera especial, 24 estudiantes fueron distinguidos con reconocimientos de excelencia por alcanzar un promedio final de 10, resultado de su constancia y alto rendimiento durante el periodo académico.

Este logro refleja no solo su capacidad académica, sino también los valores de disciplina, responsabilidad y amor por el aprendizaje que se cultivan en cada etapa de su formación. En este programa hubo intervenciones de los alumnos galardonados, quienes ofrecieron mensajes de agradecimiento en inglés y francés, demostrando con ello el avance significativo en su proceso de aprendizaje.

No podemos pasar por alto que la directora del CelNA UAT, Edith Maldonado Díaz expresó su agradecimiento al rector Dámaso Anaya Alvarado y a la Lic. Isolda Rendón de Anaya, por el apoyo brindado para consolidar este centro de enseñanza, que es un espacio que promueve la excelencia académica y el compromiso con la formación bilingüe de calidad, alineada con los valores y el humanismo que distinguen a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.