POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Las carencias que enfrenta la unidad hospitalaria del IMSS en Cd. Madero no son novedad, se han venido arrastrando desde hace varios años. El crecimiento de la fuerza laboral de la zona sur, se presume de manera frecuente cuando se refiere a su aportación al desarrollo económico del país, pero no se asocia a la realización de obras de ampliación de la institución de salud, con todo lo que conlleva, médicos, especialistas, laboratorios, incremento de salas para camas. En su lugar operan camillas en los pasillos, los quirófanos son insuficientes y las operaciones quirúrgicas se posponen, una y otra vez durante meses.

En cambio, es novedad que un delegado del IMSS Bienestar, en este caso se trata de Marggid Rodríguez Avendaño, ni se apena ni se ruboriza al aceptar un desabasto de medicamentos del 30 por ciento, que si bien obedece a circunstancias de la central del Instituto en la Cd. de México, no parece preocuparle, porque no está en sus manos resolverlo. A él le llega cada quincena su sueldo y sin problema.

En la junta de gobierno del IMSS, también denominado Consejo Técnico, tienen cabida representantes de las organizaciones patronales y de trabajadores (sindicatos). Pero estos al parecer han tejido una cómoda relación, son algo así como matrimonios bien avenidos, que, al gozar de buen entendimiento entre ellos, no defienden a los derechohabientes que son, sus empleados o sus compañeros de gremio.

Las carencias en unidades del Seguro social, no son exclusivas de la zona sur, están presentes en diferentes puntos de la geografía tamaulipeca y del país, lo cual pone sobre la mesa, un problema que reclama con urgencia la atención de la central en la capital del país, incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese contexto, en lo local, el activista social Manuel Monreal Pérez, está pidiendo la destitución del delegado del IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez por encubrir actos de corrupción, que incluye la denuncia de una enfermera que entregó $ 7,000.00 para ocupar un puesto, que no le fue otorgado. Esa suma se la condicionaron para obtener el nombramiento o asignación de una nueva función.

Claro que es una práctica ilegal, en la que hay responsabilidad compartida, porque no es este el procedimiento institucional para acceder a una posición laboral. Obviamente no hay manera de comprobar nada porque no fue una transferencia bancaria o un cheque nominativo, sino una entrega en efectivo y estarán en juego la palabra de la enfermera contra la del funcionario del IMSS.

Por lo pronto no pasa de ser una exhibida de manera pública, lo cual, a don Marggid, como diría el clásico, “ni le beneficia, ni le perjudica, sino todo lo contrario”.

Sin embargo, estas acusaciones, mientras no lleguen a la central nacional, al escritorio del director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, no surtirán ningún efecto en lo local. No pasará del impacto mediático, y colorín colorado, la historia se habrá acabado en unas cuantas horas más.

BARRY MOVILIZA A GOBIERNO DEL ESTADO Y A ALCALDES. – El gobernador Américo Villarreal Anaya, presidió la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, ahí se afinó la estrategia para adoptar medidas preventivas frente al desarrollo de la tormenta tropical Barry. En ese contexto, en el que participaron elementos del gabinete estatal, se reconoció tener capacidad resolutiva y organización para enfrentar el meteoro al que están dando puntual seguimiento.

Barry se mantiene en el Golfo de México, y el gobernador Villarreal Anaya pidió seguir atentos a su trayectoria y pronósticos para mantener debidamente informada a la población; así como tomar medidas para evitar afectaciones por las precipitaciones que se intensificarán desde la tarde de este domingo, principalmente en los municipios del sur del estado y la región cañera.

Se prevé que Barry toque tierra entre la tarde y noche de este domingo, cerca del límite entre Veracruz y Tamaulipas, con acumulados de precipitaciones de 110 a 130 mm y puntuales de 200 mm, reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Mientras que su evolución de depresión tropical de 65 Km/H puede alcanzar rachas de 85 Km/H.

De ahí que, en la sesión aludida de Protección Civil, participaron vía remota los alcaldes del Mante, Madero, Aldama, Altamira y Tampico, y de manera presencial el alcalde de González, Miguel Ángel Zúñiga, y de manera presencial el de González, Miguel Ángel Zúñiga.

UAT IMPARTE CURSO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RANCHOS. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) confirma una vez más su compromiso de aportar trabajo y conocimiento en las actividades productivas que contribuyen al desarrollo y la economía de Tamaulipas. En este caso se trata del sector agropecuario, para enfrentar de manera conjunta, los retos que se presentan en esta importante actividad, para lo cual se puso en marcha un curso de administración de ranchos.

Fue el rector Dámaso Anaya Alvarado quien presidió la apertura de la actividad, bajo el título de, “Manejo y Administración Sostenible de Ranchos”, en su mensaje inaugural, dejó constancia, de que para la UAT es muy importante realizar este tipo de eventos, porque permiten aportar conocimientos científicos al abordar temas cruciales que afectan la productividad del campo, como son el cambio climático, la escasez de agua, el sobrepastoreo y el deterioro del suelo.

Anaya Alvarado agradeció a los productores rurales y a las autoridades del sector agropecuario su confianza. En este evento participaron profesores, investigadores, estudiantes y especialistas en las diversas áreas de la producción rural y el medio ambiente, fue un espacio para confirmar el compromiso social de la UAT con Tamaulipas y su gente del campo