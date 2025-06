EN LA OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la presente semana fue de muchas ceremonias de graduación en nuestro municipio…Muchos papás batallando para el festejo respectivo de sus hijos…Pero gustosos a la vez por el paso académico de sus hijos e hijas…Las florerías y tiendas de calzado como de ropa viviendo buenos tiempos y es que todo mundo quiere ir o llevar presentables a sus familiares cercanos a las ceremonias de graduación o a los posteriores festejos…Se adelantó un poco el cierre del ciclo escolar, pues las escuelas que están teniendo sus graduaciones es porque ya definieron el tema de las calificaciones…A ese respecto el Jefe de Regionales de la Educación, CLAUDIO REYNA GARCIA me comentó que el cierre del ciclo escolar depende del avance interno que se tenga en cada escuela…En otro orden de ideas la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ ha estado fungiendo como madrina de no pocas generaciones de alumnos de nuestro municipio…La guardia nacional destacamento Soto la Marina llevó a cabo una exposición fotográfica de las acciones que en beneficio de la comunidad viene realizando como en temas de ciclones y operativos de diferente tipo…La exposición se desarrolló el pasado miércoles y jueves en la techumbre de la plaza principal…No pocas familias pudieron disfrutar de esta exhibición que tuvo como principal propósito que la ciudadanía esté enterada del trabajo de campo y de oficina que llevan a cabo los elementos de esta corporación de seguridad federal…Anduvo por ahí el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO…Me dicen que a algunos jovencitos funcionarios del ayuntamiento marsoteño les incomodó que en la colaboración anterior mencioné que algunos no están aprendiendo rápido el arte de la gobernanza…Comenté que no le están siguiendo el paso a su jefa GLYNNIS quien incluso es más joven que algunos de ellos…Pero ni modo, que se queden con su coraje…Cada día que pasa se les acorta el proceso de aprendizaje y como dijo aquel “el que aprendió, aprendió y el que no, pues se amoló”…Para empezar algunos de ellos, por la naturaleza de su función deben de tratar de conocer a los delegados municipales o comisariados o bien a los lideres políticos de las comunidades rurales o de la zona urbana y de perdido ofrecerles un lugar donde sentarse en lo que realizan sus trámites en el edificio de la alcaldía…No que en ocasiones pasan frente de ellos y ni siquiera les da la voluntad para un saludo…Tienen que ayudarle a su líder la presidenta municipal, pues ella atendiendo a la gente y realizando acciones de gestoría, no se puede dar tiempo para estar a cargo de todo…Salió al aire…RAFITA LOZANO, PEDRO CABRERA, TOÑO HINOJOSA, así como su hermano ALEJANDRO TADEO y el tesorero EDGAR LARA MACHUCA son algunos de los que se conducen con respeto y prudencia, así como muchos otros que ya tienen la milla corrida y ni se diga el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO RUIZ BALANDRANO…En algunos de ellos se podrían recargar para el tema del aprendizaje algunos noveles en el renglón de la administración…Hablando de funcionarios eficientes creo que es de resaltarse el trabajo que desarrolla un día y el otro también el subdirector de Servicios Públicos EFREN ALEMAN GARCÍA…EFRÉN jala en donde lo pongan y de esto que les comento hay antecedentes y no de ahora…Ha sabido EFRÉN hacer equipo de campo con los empleados a su cargo y es que así como tiene voz de mando, también sabe mostrar la mano suave, cuando así se requiere, al momento de tratar a la raza de esta importante área…Hablando de funcionarios que están rindiendo buenos resultados les puedo mencionar a la directora del DIF local Sra. IMELDA PAVÓN VALDEZ mano derecha de la presidenta de ese organismo, FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ…FER descarga mucho de su trabajo en la señora IMELDA a quien no le espanta el trabajo a ras de tierra sea en la cabecera municipal o bien en la campiña marsoteña…En otro orden de ideas agradezco los conceptos que de manera personal me expresó mi estimado amigo el Prof. GUADALUPE MANUEL TORRES ARELLANO…Por cierto me comentó el Profe VICTOR que esta próxima semana tendrá la ceremonia de graduación en la secundaria ahora bajo su dirección en la fronteriza ciudad de Reynosa…Quiero abundar en ese sentido y comentarles que desde ya el Profe VICTOR forma parte de la galería del magisterio marsoteño y de manera particular de la Secundaria Técnica 12 de Soto la Marina…35 años al pie del cañón en la Técnica 12 no los cumple cualquiera…Mis respetos!…Pues la Senadora de la República OLGA SOSA será la madrina de generación de los alumnos que están por egresar del CBTa local según información proporcionada por parte del director LEONEL CÓRDOVA MONTES…La ceremonia en mención se desarrollará este próximo 4 de julio en el Auditorio Municipal…Con toda seguridad que OLGA SOSA va a aprovechar para placear sus intenciones políticas futuristas, pues para nadie es un secreto que quiere ser la sucesora del actual gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA por medio de la candidatura estatal de MORENA…Igual de cierto es que queda un buen de tiempo para que la sucesión tamaulipeca se empiece a calentar…Por cierto hablando de OLGA porque siempre en su cara dibuja una sonrisa?…Será que siempre anda contenta…O será fingida como para que nunca se le quite de su rostro…Será marketing?…Sabrá DIOS…También aspiran a la candidatura tamaulipeca de MORENA cuadros como el también Senador JOSÉ RAMON GOMEZ LEAL el JR. y CARLOS CANTURROSAS entre otros…Pues el líder de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA por un lado muy contento por las lluvias por el tema de la recuperación de los pastos y el llenado de las presas de abrevadero y por otro lado se trae seria preocupación porque las precipitaciones pluviales han estado retrasando las trillas de maíz en la zona de riego de la parte norte de Soto la Marina…En fin, como siempre sucede, lo que a unos beneficia a otros perjudica…”O que la fregada, cuando los voy a tener contentos a todos” va a decir nuestro DIOS…Más profesionistas entregó en días pasados el Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Victoria, Campus Soto la Marina a inicios de la presente semana…Una estrellita más para la Directora, HERANDY GARZA DELGADO y su equipo de colaboradores en la institución de educación profesional a su cargo…Son ya varias las generaciones de profesionistas que este plantel de nivel medio superior entrega a nuestra comunidad siempre de la mano de su directora…La reconocida instructora de Zumba de esta localidad CORINA ARELLANO imparte sesiones por las tardes en las cuales también tiene un espacio para niños y niñas para que desde temprana edad vayan entrando al tema de la zumba, que da como resultado personitas mas sanas por medio de estas rutinas…Estas sesiones las imparte por la Calle Benito Juárez a media cuadra de las oficinas de la COMAPA…Recomendadas cien por ciento estas rutinas y es que CORI está certificada de manera oficial como instructora…Pues a pesar de que en México tenemos un sistema de salud “mejor que el de Dinamarca”, 15 ciudadanos presentaron denuncias ante el IMSS Bienestar en Ciudad Victoria por la falta de medicamentos…No son denuncias por mal servicio a pacientes o algo que se le parezca…Son denuncias por falta de medicamentos que se supone forman parte del cuadro básico como los casos de Glibenclaimida, para los diabéticos y otras más para temas de la presión arterial y triglicéridos…Medicinas que por lo general nunca faltaban en los hospitales del sector salud en los “corruptos” tiempos del PRIAN al que tanto atacan, el gobierno federal y sus jilgueros…A lo mejor en esos gobiernos ya idos si existía la corrupción, pero en los anaqueles de las farmacias de los hospitales siempre había medicinas, que finalmente es lo que le interesa a los enfermos y a sus familiares…De que sirve que hoy en día en el sector salud se presuma eso de que se acabaron los “moches” de los dueños de la industria farmacéuticas, si la gente se les está muriendo en los hospitales por falta de medicinas contra el cáncer…Chulo remedio…Este próximo lunes 30 de junio egresa una generación más de alumnos de la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” de acuerdo a lo que me comentó el director de tan prestigiada institución educativa ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ…La ceremonia se desarrollará a partir de las seis de la tarde en la techumbre del propio plantel…Se confirma la asistencia de la presidenta municipal, GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…Igual de cierto es que a lo largo de esta semana, la joven alcaldesa puso en marcha una serie de obras de rehabilitación de pavimento, así como del sistema de drenaje en nuestra zona urbana…Antes de que se me olvide a mucha gente le dio gusto ver que el quinto regidor CHANO DEL REAL acompañó a la presidenta municipal en días pasados cuando dio a conocer a la sociedad las 15 obras que se van a realizar por parte del ayuntamiento marsoteño…CHANO dio muestras de urbanidad política y es que como dice el dicho “lo cortés no quita lo valiente”…Hasta una foto de CHANO con GLYNNIS pudimos ver en la red social…También es verdad que el regidor de Acción Nacional, Don ESTEBAN RIVERA desde el primer día de esta administración se ha distinguido por acompañar a GLYNNIS en el inicio o en la inauguración de obras según sea el caso…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…