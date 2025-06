POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Leyes solapan enriquecimiento de gobernantes

Ahora que una Corte del vecino estado de Texas, declaró improcedente la acusación de Javier Corral contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por falta de evidencias incriminatorias, nos viene a la mente una anécdota relatada por el periodista y exalcalde de Victoria Bladimir Joch González.

La historia es la siguiente, un alcalde de uno de los municipios más pequeños de Tamaulipas, recibió la visita de auditores del Estado, el edil de escasa preparación no entendía de que se trataba y porque revisaban los archivos, ¿qué era lo que buscaban en los documentos? Se preguntó.

Uno de los colaboradores del gobierno municipal le explicó llanamente: lo que sucede es que están buscando pruebas para ver si usted se ha robado algo. La respuesta inmediata del alcalde fue…”Nooo, yo lo que me robo no lo apunto”.

César Duarte, absuelto por falta de pruebas de enriquecimiento ilícito, no es menos listo que el alcalde pueblerino, no dejó huellas de que hubiera sustraído recursos institucionales, su enriquecimiento, aunque inexplicable, no fue suficiente para imputarle cargos. Pese a dejar endeudado a Chihuahua con más de 48 mil millones de pesos, además de un envío de 120 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional General División del Norte de Chihuahua y la Financiera de la División del Norte, de la cual era accionista y socio.

El gobierno mexicano dictó orden de captura de Duarte, y pidió a la Interpol la emisión de ficha roja por lo que se detuvo en 2020, para acabar pronto el susodicho tiene 11 órdenes de aprehensión en su contra.

EL ESPÍRITU PROTECTOR PRIISTA . – Pero nuestro tema es que, las leyes mexicanas fueron elaboradas con espíritu protector para los gobernantes, es la herencia legislativa de los gobiernos priistas, y mantenida hasta nuestros tiempos.

De nada sirve la declaración de bienes antes y después del desempeño de una administración municipal o estatal, o del gobierno de la República, porque no ofrece mecanismos para asegurar una sanción, encarcelamiento o infracción para quienes terminen su gobierno con las alforjas llenas, con propiedades y diversidad de bienes (a nombre suyo o de hijos, cónyuge, etc.) cuyo valor exceda a los ingresos de sueldos y compensaciones, por más generosos que estos sean.

Los gobernantes no toman recursos del erario, pero si negocian con su firma (la de autoridad) para otorgar concesiones diversas, con proveedores, fraccionadores en la apertura inmobiliaria y acaparar terrenos que le son otorgados en cantidades simbólicas, o de plano gratuito. Por eso es muy difícil, casi imposible probar el uso de su poder en beneficio personal.

Ese es el caso de César Duarte, quien presuntamente adquirió propiedades en Estados Unidos, pero sin pruebas de como se hizo rico a partir de su gobierno (2016-2021). La historia se seguirá repitiendo mientras no exista la voluntad política, para crear mecanismos más escrupulosos, y asegurar la aplicación de estos ante los tribunales.

TAMAULIPAS COMPROMETIDO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO . -Para el efecto el gobernador Américo Villarreal Anaya participó en el acto protocolario que enmarcó esta firme decisión, como respuesta a la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese marco el mandatario tamaulipeco hizo patente su orgullo al contribuir con uno de esos polos de desarrollo, que está en Altamira donde opera un corredor industrial y el Puerto Industrial.

En ese marco, el Dr. Villarreal dejó asentado que ahora esa zona de Tamaulipas, será un motor de crecimiento para todo México, y agradeció la oportunidad de compartir las bondades de este gran polo de desarrollo que genera bienestar a nuestra gente, y lo seguirá haciendo con una visión más amplia, desde la nacional.

Tamaulipas formalizó su compromiso como puntal de desarrollo de México, al firmar un convenio conjunto en el que figuran 14 gobernantes de igual número de entidades de la República, que dejan asentada su aportación como impulsores de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. Los otros estados que participan en esta estrategia, además de Tamaulipas, son Veracruz, Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo, México, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Campeche, Hidalgo y Durango.

ENTREGA LA UAT TRANSPORTES PARA LA MOVILIAD ESTUDIANTIL. –

La entrega de 13 nuevas unidades nuevas para transportar de manera gratuita a estudiantes, dan testimonio del cumplimiento del compromiso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para brindar movilidad de los jóvenes a las diferentes sedes universitarias, de manera segura.

En esta ocasión el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado puso en marcha la entrega de las unidades de transporte que brindarán servicio gratuito. Esta acción es parte de la estrategia institucional para fortalecer la equidad y mejores condiciones en el acceso a la educación.

Las unidades fueron asignadas a diversas dependencias académicas y administrativas de la casa de estudios, para apoyar a las y los estudiantes en sus actividades escolares con el servicio de transporte.

La entrega de las unidades de transporte dio inicio en este período de clases de verano, y están listas para operar en agosto con el comienzo del próximo ciclo escolar, mediante rutas urbanas que facilitarán el traslado seguro y sin costo de los estudiantes hacia sus respectivos planteles.