Por: Raúl Terrazas Barraza

Elaboran convocatoria para Fiscal General

Apenas comenzaban a comprenderlo y a quererlo y resulta que le cancelaron la posibilidad de reelegirse en el cargo de Fiscal General del Estado, por una reforma a la Ley.

Se trata del licenciado Irving Barrios Mojica, quien concluirá su período de siete años al frente de la dependencia en el mes de diciembre venidero, por tanto, el Congreso del Estado tiene que emitir la convocatoria que contendrá las bases para elegir al nuevo.

Cuando comenzó este sexenio gubernamental, el Fiscal General era el enemigo a vencer, porque a todas luces se vio que congeló carpetas y casos relacionados con los panistas que tanto daño hicieron a Tamaulipas del 2016 al 2022, sin embargo, parece que las cosas cambiaron, porque el Diputado Humberto Prieto Herrera dice ahora que ha dado resultados.

No puede negarse, que siempre se vio demasiado lejos la fecha en la cual, el no tamaulipeco, Barrios Mojica, terminara el encargo otorgado por los panistas ya que provenía de un grupo que estuvo cercano al presidente Felipe Calderón Hinojosa y fue defendido a capa y espada por Roberto Gil Zuarth y Javier Lozano, quienes se llevaron muchas ganancias por los contratos que les fueron otorgados en la era panista.

El Fiscal General del Estado de Tamaulipas, ya no se puede quedarse hasta el 2032, como quisieron hacerlo los panistas ya que, habían definido una reelección, sin embargo, en la actual administración estatal, al quitarse el control de algunos organismos autónomos a la Fiscalía, también se determinó la no reelección.

A mediados de diciembre se cumplen los siete años que el no tamaulipeco tomó el control de la Fiscalía General de Justicia, aunque comenzó como Procurador General de Justicia dos años antes, por ello es que comenzó a cobrar relevancia el hecho de que en octubre podría salir la convocatoria para que el Congreso reciba las solicitudes de los abogados que quieran ser prospectos a ocupar esa dependencia.

De entrada, el natural para el cargo, cosa que deberá valorar el Congreso del Estado, es el licenciado Eduardo Govea Orozco, quien en la actualidad es el Fiscal Anticorrupción, cargo que asumió luego del gran lío en que estuvo metida esa área de la Fiscalía, porque Raúl Ramírez Castañeda se negaba a dejar la posición al valerse del mil y una argucia, aunque apoyado de alguna manera por su compañero y jefe Barrios Mojica.

El proceso para el cual convocará el Congreso del Estado al inicio de su próximo período ordinario de sesiones, en el mes de octubre, tiene que ser muy transparente, porque además de las y los Legisladores, la ciudadanía en general está demasiado escamada con eso de la forma en que se manejó el asunto de la fiscalía en el negativo pasado reciente, por tanto, mil veces mejor que los votos bien fundamentados de los miembros del Poder Legislativo elijan a la o el mejor prospecto.

Y es que, Tamaulipas merece un buen Fiscal General, que esté a la altura de la confianza de la gente, pero, con una precisión, que los funcionarios administrativos actuales, no se vayan sin que haya liquidado a todos los proveedores, ya que allí, son especialistas en no pagar y no pagar, aunque la gente les haya servido bien.

Recordar que hay casos patéticos en los cuales, si a una persona le debían cien mil peos, por poner un ejemplo, le decían que le pagarían a fin de mes, pero, pasaba esa fecha y le daban otra con la opción de pagarle antes si aceptaba solo la mitad del valor de la factura que ya estaba en poder de la administración de la Fiscalía General de Justicia.

Así se las han gastado siempre, de ahí que, los más interesados en que el equipo administrativo de Doctor Barrios Mojica se vaya, son los proveedores de la Fiscalía, porque siempre perdieron y lo peor, hasta tenían que pagar de sus pocas ganancias las contribuciones fiscales de facturas que se pagaban a la mitad.

Los otros.

Es correctísimo que los empresarios del comercio organizado hayan hecho pública la necesidad de que el IMSS, al que ellos pagan aportaciones igual que sus trabajadores, mejor la calidad de los servicios médicos para los derechohabientes, en virtud de las mil y una quejas sobre deficiencias.

En la Cámara de Comercio de Ciudad Victoria fue tratado ese tema y se puso el dedo en la llaga, por una cosa muy sencilla, los trabajadores que tienen IMSS, prefieren desde hace muchos años acudir a otro tipo de servicio, por ejemplo, en la buena época del seguro popular, los obreros pedían a sus patrones que además del IMSS, los dieran de alta en el otro esquema, porque allí tenían mejor atención.

El presidente de la CANACO, Federico González Sánchez, expresó que hay muchas fallas en el servicio médico del IMSS, con todo y que tanto ellos como los trabajadores pagan de manera religiosa sus aportaciones, así que, quieren que haya reciprocidad, es decir que los obreros reciban medicamentos, consulta y las pensiones que les corresponden.

De la misma forma, el dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, el matamorense Abraham Rodríguez, hizo ver que el sector empresarial está preocupado porque no existe atención adecuada para los derechohabientes.

Nadie lo dijo, pero, es posible que las cosas cambien ahora que le baje unas rayas a su suficiencia el director General del Instituto, Zoé Robledo Aburto, con eso de que andan los rumores de que aliste, es decir que alise sus maletas porque se irá al ISSSTE, aunque todavía hay dudas de ello, pero, en función de la realidad, nada sería más saludable que un cambio en la Dirección nacional del IMSS.