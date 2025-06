Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Ahora sí, de que se va, se va

No es por fastidiar y no está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarlo, pues de plano el que se tiene que irse a los de ya, es el chilango, fiscal Irving Barrios Mojica, un funcionario que por argucias legales sigue incrustado en la fiscalía de la entidad y ha sido señalado de fabricar delitos, donde ha hecho un pésimo trabajo; tal vez por instrucciones de su ex jefe Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí leyó usted muy bien, ese ex gobernador panista que anda a salto de mata radicado en el vecino estado de Texas.

La salida de Barrios Mujica le permitiría al gobernador de Américo Villarreal Anaya, después de que sea elegido el nuevo fiscal en el Congreso del Estado, mayor fluidez y transparencia en la investigación y procuración de justicia en nuestra entidad.

Insistimos, por dignidad propia Irving Barrios, tiene que retirarse para dejar libre el espacio a quien quiera trabajar en bien de nuestro estado. Así o más claro no puede ser.

Aquí en Tamaulipas hay gente con ganas de servir y que creemos que desempeñaría un buen papel. Ejemplos sobran, entre ellos anote usted a, primero las mujeres: Romeli Alvarado Martínez, quien se desempeña actualmente en la Zona Norte como Fiscal de Distrito de Matamoros y Celina Elizabeth Delgado Hernández, quien aspiró recientemente al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial de Tamaulipas y no llegó. Trae experiencia y formación académica, además se afirma que es bien vista por el número 1 de Tamaulipas.

Por el bando de los varones esta Jesús Eduardo Govea Orozco, actual fiscal Anticorrupción; Jesús Miguel Gracia Riestra, actual Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos y José Javier Córdoba González, actual Secretario de Seguridad y Tránsito Local en la capital tamaulipeca, además ya fue Primer Sub-Procurador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado; encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

También está en el ánimo el abogado Hernán de la Garza Tamez, actual magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, pero será el Congreso del Estado, cuyos diputados habrán de elegir al mejor prospecto.

Entrega rector equipamiento en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Por cierto, hemos visto muy movido últimamente al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, pues visitó recientemente la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades ‘Campus Victoria’, donde realizó diversas actividades, entre ellas, encabezó la reunión del Colegio de Directores de la UAT, entregó equipo tecnológico de vanguardia y supervisó espacios académicos y deportivos de este plantel universitario.

Le acompaño la directora Elsa Fernanda González Quintero y constató los avances de las diversas áreas. Dialogó con el personal académico, administrativo y estudiantes, reafirmando su compromiso de impulsar la calidad académica y la formación integral. Asimismo, visitó la cancha de futbol rápido de la Facultad, en donde se plantea el proyecto de adecuación y mejoramiento de infraestructura.

En la Sala de Usos Múltiples se presentó el funcionamiento de tres nuevas pantallas inteligentes que fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante soluciones tecnológicas integrales para clases virtuales, videoconferencias y trabajo interactivo.

Como parte del recorrido por ese plantel educativo, Dámaso Anaya

entregó simbólicamente 30 equipos de cómputo, de los cuales 25 fueron asignados al Centro de Cómputo y 5 al Laboratorio de Idiomas, constató el trabajo del Centro de Auto Acceso, que opera en vinculación con el programa institucional de inglés y la Licenciatura en Lingüística Aplicada. Por ultimo presidió la reunión del Colegio de directores con las y los titulares de las 27 dependencias académicas, abordando diferentes temas para el fortalecimiento integral de la institución y sus facultades, unidades académicas y preparatorias.

NOTAS CORTAS

1.- Así cerró la semana pasada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su tradicional conferencia ‘mañanera’ del viernes 20 de junio de 2025, donde dialogó de los mexicanos detenidos durante redadas en el vecino país del norte, Estados Unidos, ordenadas por su homólogo Donald Trump, así como de los apoyos que reciben los connacionales.

Durante la conferencia la presidenta Sheinbaum Pardo, aseguró que hasta el momento suman 222 mexicanos detenidos desde que iniciaron las redadas en California. Tan solo el 19 de junio, fueron 55. ¿Cuántos más no serán en los días por venir?

2.- Que “El Tal Alito” no anda bien de la cabeza y dice puras pendejadas, pues resulta que afirma de si el PRI gobernara México en estos momentos, el presidente americano Donald Trump, no le pondría a nuestro país ningún arancel. Se vale soñar o de cual fumó. Mejor cállate.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.