POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En los tiempos de la “Transformación”, los delitos que tienen que ver con el abuso de poder, son materia de análisis para crear procedimientos sancionadores. Uno de esas infracciones será para quienes acepten una “aviaduría”, que es la percepción de un sueldo sin desempeñar ninguna tarea en el servicio público.

El oficio más antiguo en la práctica burocrática es sin duda la “aviación”. En todos los tiempos han sido motivo de chistes e historias, como la de aquel amigo de un gobernador que le pide una plaza de vigilante, el mandatario de la historia se sorprende y pregunta, ¡¿una sola plaza y de policía?! A lo que responde el interfecto, ¡Si una, pero en cada municipio del estado!

Resulta, que la ley contempla sanciones para quien otorga la aviaduría, pero no para quien se beneficia con un salario sin devengar tarea alguna. Ahora la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción empuja una reforma al Código Penal, que tentativamente incrementa las sanciones, ahora podrán alcanzar hasta 9 años de prisión, actualmente la máxima es de 2 años.

La realidad es que quienes otorgan la aviaduría, y conocen plenamente esta circunstancia, no lo ven como delito, sino como uno de los beneficios de quien ejerce el poder.

Actualmente hay elementos que cobran dos y hasta 3 sueldos por tareas de tiempo completo, que obviamente no pueden cumplir, porque el día sólo tiene 24 horas. Los menos corruptos, medio cumplen las tareas, al desempeñar cuatro horas en cada compromiso laboral.

No son pocos(as) quienes disfrutan de esta dádiva institucionalizada, a la que, de llevarse a cabo la reforma aludida, tendrán que renunciar ante la amenaza de ser enviados a prisión.

SEMANA DE 40 HORAS, PERO SIN CELULAR. – En la propuesta de reducir la jornada de 48 horas a 40 horas semanales, algo que no se veía fácil, si antes no hay una negociación, han empezado a surgir las posturas empresariales, una de ellas es prohibir el uso del celular, en lo cual usted y yo sabemos que tienen razón. Porque hasta la muchacha del servicio en casa, pierde tiempo chateando o atendiendo llamadas que antes era limitadas.

Pero no es sólo este planteamiento, sino que el sector patronal propone jornadas de 10 horas, de esta manera no reduce el número de horas de trabajo, sólo las redistribuye en 5 días, dejando 2 días a la semana libres.

En el remo de la construcción la postura es similar, y no hay tal jornada de 40 horas, pero si de 5 días, de lunes a viernes a cambio de trabajar 10 horas diarias. Aunque aquí el horario propuesto es a partir de las 6:00 horas a.m. a las 4:00 p.m. y de igual forma la prohibición del celular en horas de trabajo.

La propuesta inicial es improcedente, porque representa pérdidas económicas, que finalmente tendrían que aplicarse al usuario de un servicio o consumidor. Por otra parte, nuestra economía no está muy boyante, como para darse el lujo de tener fugas que no serían recuperadas.

En esta propuesta nadie quiere perder. El gobierno seguramente no estará dispuesto a reducir impuestos, los empresarios no ven con simpatía subir sus precios al cliente para pagar personal extra que compense la reducción de horas de la jornada, y el consumidor no vive precisamente un periodo de prosperidad.

MUNICIPIO DE VICTORIA PREVIENE INUNDACIONES. – Sin drenaje pluvial en la zona centro de la ciudad, ésta se inunda con facilidad frente a precipitaciones intensas como las que se han registrado en las últimas horas. En esas circunstancias el gobierno de municipal de la ciudad capital, puso en marcha un operativo preventivo para la limpieza de drenes, retiro de árboles caídos; además ha puesto atención a las zonas que puedan resultar afectadas por inundación o encharcamiento.

El presidente municipal Eduardo Gattás Báez, instruyó a las secretarías de Servicios Públicos, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Coordinación de Protección Civil de mantenerse en alerta, con brigadas disponibles para atender los reportes que pudieran hacerse llegar al número de emergencia 911, dado que se pronostican lluvias para los próximos cinco días.

Asimismo, se realiza monitoreo de manera permanente en rejillas y drenes pluviales en diferentes sectores de la ciudad, retirando ramas, plástico y basura que se acumula durante las horas de lluvias por el escurrimiento pluvial.

Por otra parte, personal de Protección Civil recorre vialidades para brindar auxilio a personas en situación de calle y automovilistas varados, en tanto que brigadas de COMAPA Victoria realizan labores preventivas para el buen funcionamiento del sistema de drenaje.