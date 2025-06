EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues gracias a las gestiones de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ ante la Dirección Estatal del ITAVU, se autorizó el servicio de una blockera móvil en beneficio de la comunidad de Soto la Marina…En estos próximos días la joven presidenta municipal habrá de anunciar la agenda de este importante servicio que estará a la orden de las familias tanto de la zona urbana como del sector rural…Igual de cierto es que GLYNNIS puso en marcha la rehabilitación del sistema de drenaje de la Calle Francisco Sarabia entre Felipe de la Garza y Miguel Hidalgo, que aún estando en el primer cuadro de nuestra población nada más no le habían puesto la menor de las atenciones desde unas administraciones anteriores…El Coordinador del ITEA en nuestro municipio LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA realizó una visita de cortesía al nuevo titular del CREDE local CLAUDIO REYNA GARCÍA y dentro de este marco amarraron el compromiso de unir esfuerzos para que las acciones educativas lleguen al mayor número de marsoteños que sea posible…La verdad es que ambos funcionarios tienen una relación de amistad desde hace no pocos años y en el tema político todos sabemos aquí en Soto que se la rifaron por el lado de GLYNNIS en los tiempos de campaña…Pues dio inicio el proceso de ceremonias de entregas de certificados y es que la SET autorizó para que estas ceremonias se realicen cuando ya se haya realizado el tema de las evaluaciones al cien por ciento, de acuerdo a lo que me comentó precisamente el Jefe de Regionales CLAUDIO REYNA GARCÍA…La Presidenta del Sistema DIF local FERNANDA JIMENEZ llevó a cabo la entrega de material y utensilios para más de cuarenta desayunadores escolares y comedores comunitarios…A este evento realizado en días pasados en la Secundaria Técnica 12 se dejaron venir por sus apoyos tanto padres y madres de familia como integrantes de los comités de los cuatro puntos cardinales del municipio…Por supuesto que FER agradeció a la esposa del gobernador MARIA DE VILLARREAL por nunca olvidarse de Soto la Marina…Para nadie es un secreto que la llegada de CLAUDIO REYNA a la Jefatura de Regionales va de la mano del visto bueno de la alcaldesa GLYNNIS a quien CLAUDIO en su campaña le ayudó en el tema tan complicado como es el de la operación político electoral…Además de que se justifica la llegada de CLAUDIO a tan estratégica posición si consideramos sus excelentes prendas y prestigio como docente ante grupo…Pues nos comentaban algunos miembros de la clase política local que les causa extrañeza eso de que la Senadora por Tamaulipas OLGA SOSA RUIZ siempre traiga dibujada una sonrisa sin que al parecer alguien le haya contado un chiste…Pero bueno, cada quien es libre de sonreír a la hora que quiera dicen otros que abogan por la sinceridad de su sonrisa…Fingida o real, pero nunca vemos en el rostro de OLGA un rictus de seriedad…Y la sonrisota le abarca siempre todo su rostro…Pero bueno si en fingida o es real su sonrisa, eso solamente ella lo sabe…Lo cierto es que OLGA SOSA se muere de ganas de ser la candidata estatal de MORENA de aquí a un poco menos de tres años…Se anda placeando con cualquier motivo en la geografía tamaulipeca…Y para llevar a cabo estos recorridos claro que debe de tener el permiso del primer Morenista en el estado como lo es el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA y es que de otra manera ya la hubiera parado en seco con una simple llamada a la Ciudad de México…Sin que esto signifique por supuesto que sea ella la carta con la que el gober jugará su propia sucesión una vez llegado el momento…Igual de cierto es que OLGA estuvo en Soto la Marina en días pasados y fue recibida por la presidenta municipal GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ durante la premiación de la Olimpiada Municipal…Claro que GLYNNIS es y tiene que ser muy atenta con todos los personajes de gobierno así como de MORENA y del VERDE o del PT pues al fin y al cabo que jugaron juntos en las pasadas elecciones…Sin que esto quiera decir que la joven alcaldesa ya haya tomado algún bando interno para la elección estatal que está aún un poco lejana…La cortesía marca que GLYNNIS debe de atender a todos sus compañeros de partido sin distinción…Las definiciones políticas aún quedan para buen rato…Por cierto se notó que OLGA SOSA tiene en muy buena estima al ex alcalde NEY TAVARES, así como a TOÑO SILVA pues a ambos los saludó de manera muy efusiva…Y no puede ser de otra manera si tomamos en cuenta que tanto NEY como TOÑO en procesos electorales recientes la han apoyado en acciones de operación política electoral…Se cocina a nivel nacional una posible alianza entre Movimiento Ciudadano y el PRI…Según esto están trabajando con la posibilidad de que una vez llegados los tiempos electorales pudieran llevar a la realidad una eventual candidatura para DONALDO COLOSIO RIOJAS el hijo del asesinado candidato presidencial del tricolor LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA…Se imaginan?…Todo puede ser…Para cuando se llegue la elección presidencial creo que el sistema de gobierno Morenista pudiera estar sufriendo cierto desgaste como es natural en toda administración…Aunque lejos, pero el tema de COLOSIO JR lo traen en la mente las dirigencias tanto del MC como en lo que queda del PRI que con la figura de COLOSIO chico bien pudieran reintegrarse en torno a un proyecto político de ese calibre…Esperaremos…Y diremos…Por cierto en tierra marsoteña el presidente de MC lo es DONALDO ARELLANO INFANTE hijo del ex alcalde ARTEMIO ARELLANO CONDE…Aunque igual de verdad es que DONALDO por ahora se encuentra laborando en la sultana del Norte…Aunque nadie es monedita de oro, creo que un buen porcentaje de los mexicanos consideran que se tiene una deuda histórica con el legado de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA pues los mexicanos somos sentimentalistas consumados y no serían pocos los miles de electores que verían en su momento a COLOSIO chico como una excelente opción presidencial…Pues en días pasados, vinieron algunos miembros del Club Rotario de ciudad Victoria pues entregaron importante apoyo en medicinas y aparatos a la Cruz Roja Soto la Marina a cargo de MARI GARZA CRISANTO…Por parte del Club Rotario Escandón de Ciudad Victoria la entrega de estos valiosos apoyos estuvo a cargo del presidente LEONARDO COLLADO ante la presencia de la alcaldesa GLYNNIS y su hermana FER titular del DIF local así como el Secretario del Ayuntamiento entre otros…Pude saludar ahí mismo al compadre PEPE ELIAS FLORES HERRERA miembro destacado del Club en mención y quien una vez más demuestra que está al tanto de nuestro municipio al participar como enlace entre las asociaciones de servicio del estado con Soto la Marina como en este caso el Club Rotario de la capital tamaulipeca y que de manera merecida le significó en palabras de reconocimiento por parte de la encargada de la benemérita institución…El 25 de este mes de junio se llevará a cabo la ceremonia de entrega de certificados a los alumnos que van a egresar de la escuela primaria Alberto Carrera Torres de Soto la Marina según la información proporcionada por el director de esta institución educativa JOAQUIN CASTILLO GARCÍA…Son 26 los alumnos que habrán de entregar en la Alberto a la comunidad de Soto la Marina…Merecido sin la menor de las dudas el reconocimiento que algunos beisbolistas le entregaron al Profr. PEDRO MARES JUÁREZ en el parque de esta localidad que se encuentra precisamente por el Bulevar Enrique Cárdenas González…Dentro del marco de este reconocimiento se sumaron con muestras de reconocimiento y de afecto hacia su trayectoria y a su personas los actuales jugadores de la novena de Noche Buena en donde jugó de manera gallarda en no pocos torneos…Me dicen algunos pacientes que en el Hospital Rural de esta localidad se está batallando en cuanto tiene que ver con los servicios que se tienen que brindar a la comunidad en su conjunto…No son pocas las áreas en las que incluso no tienen ni siquiera aire acondicionado y que faltan muchas medicinas del abasto de rutina…Me comentan de buenas fuentes que algunas personas de la sociedad se están sumando a acciones de apoyo de equipamiento…Igual de cierto es que aunque no sea de su ámbito o de su responsabilidad real la alcaldesa GLYNNIS pues es competencia de la administración federal, como sea, ella los va a apoyar con algunos climas para que el trabajo de los doctores y la estancia de los pacientes sea más digna…Bien hecho por la presidenta municipal…Aclarando, este no es un tema que tenga que ver con la dirección del hospital, se trata de falta de presupuesto por parte del IMMS y es que como todos sabemos los recortes al sistema de salud por parte del gobierno federal desde tiempos de LÓPEZ se aplicaron, de manera criminal hasta un sesenta por ciento…”Tendremos mejor sistema de salud en México, incluso del que tienen en Dinamarca” decía el que se fue…La lana para el sector salud sufrió un recorte criminal y es que la destinaron para programas asistenciales como el de los que Ni estudian ni Trabajan…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…