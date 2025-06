ANA LUISA GARCÍA G.

Funcionarios insensibles crean problema a Mónica

Le estalla a Mónica Villareal Anaya, alcaldesa de Tampico, un problema de competencia federal, es el reclamo de colonos inconformes por la extensión de cables eléctricos de la CFE que debieran ser subterráneos y que ahora empiezan a invadir las calles con postes y el consiguiente tendido de la red. Por lo pronto el malestar llevó a los protestantes este miércoles a irrumpir la 26 sesión de Cabildo, además de haber conseguido que infraccionen a funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento por no atenderlos.

No faltan los “amarra navajas” que quieren ver en este conflicto la operación desde la barda azul, o para ser más precisos de su antecesor Chucho Nader, versión que la propia Mónica Villarreal negó, “no creo” fue lo que dijo ante la posibilidad de un trasfondo político.

La circunstancia es que los habitantes de las colonias Carmen Romano y Jardines de Champayán, se oponen a la instalación de postes y líneas de alta tensión, que si bien vendrían a resolver el problema de los frecuentes apagones en la zona norte de Tampico, ellos lo ven como un peligro, pero sobre todo el argumento es que estas obras, estaban aprobadas para realizarlas de manera subterránea.

La situación es que funcionarios del Ayuntamiento, entre ellos algunos secretarios del gabinete de Mónica Villarreal, al no atender a las personas que hoy están en protesta, han sido infraccionados por un juez, tendrán que pagar multas de sus propios bolsillos según afirmó la alcaldesa.

Frente a estas sanciones, los funcionarios municipales pueden defenderse mediante un litigio, puesto que no estaba dentro de sus competencias resolver el problema del tendido eléctrico, pero ¿qué les costaba recibir a los vecinos? Incluso gestionar una entrevista de una comisión con algún funcionario de la CFE para aclararles el porque la obra no será subterránea. Lo cortés no quita lo valiente.

Este es un claro ejemplo de que se requieren políticos cuando hay que atender al público cara a cara, que posean una percepción y sensibilidad social para recibir y dar respuestas a la gente, así sean informativas.

El saldo de esos errores de los colaboradores de la alcaldesa Mónica, son la suspensión de una sesión de Cabildo, y las infracciones económicas que tendrán que pagar los funcionarios por dictamen de un juez, todo por no atender a los ciudadanos bajo el argumento que su problema no es de su competencia.

Por lo pronto esto es un claro ejemplo para los que no han entendido su papel de “servidores” públicos, servidores de la sociedad, empleados de alto nivel, pero siempre al servicio de la comunidad.

EQUIPAN CON TECNOLOGÍA A CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. – En su agenda itinerante el rector Dámaso Anaya Alvarado, visitó la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) del Campus Victoria, ahí realizó diversas actividades; presidió la reunión del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), hizo entrega de equipo tecnológico de vanguardia y supervisó espacios académicos y deportivos de este plantel universitario, y fue oportunidad para saludar docentes y estudiantes que le dieron la bienvenida-

Acompañado por la directora de la FCEH, Elsa Fernanda González Quintero,

El rector Anaya constató los avances de las diversas áreas estratégicas y sostuvo dialogo con el personal académico, administrativo y estudiantes deportistas de la institución. En ese clima reafirmó su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la calidad académica y los entornos para la formación integral de los alumnos, con conciencia de su entorno social.

Antes de presidir la reunión del Colegio de directores con las y los titulares de las 27 dependencias académicas de la UAT, el rector Dámaso Anaya efectuó la entrega simbólica de 30 equipos de cómputo, que en su mayoría fueron asignados al Centro de Cómputo y 5 al Laboratorio de Idiomas.

Sin duda el rectorado de Dámaso Anaya se mantiene muy cercano a las bases estudiantiles y a los grupos docentes, sin perder su conexión con el área administrativa.

AMERICO FRENTE A LA PREVENCIÓN ANTE CICLONES. – Ante la amenaza del temporal de lluvias abundantes y presencia de ciclones, el gobernador Américo Villarreal Anaya, se puso al frente de la estrategia preventiva, y asentó las bases de coordinación para compartir una agenda de atención que permita dar los mejores resultados frente al temporal que se avecina. Reunido con los 43 titulares de Protección Civil de cada municipio se acordaron las primeras medidas que se fortalecen con la coordinación con los tres niveles de gobierno.

Las predicciones son de que este temporal traerá importantes precipitaciones lo cual es favorable para la captación en presas para el consumo humano y riego, pero también sabemos que en diferentes municipios hay habitantes establecidos en las partes bajas que son inundables. En esas condiciones la instrucción es primeramente de mantener informada a la población frente a cualquier contingencia.

La reunión de trabajo tuvo lugar en el Polyforum de esta capital, y contó con la participación del coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González De la Fuente; del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, así como del secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

En ese escenario el gobernador Villarreal refirió que su administración ha estado atenta a diferentes eventos que han requerido de su auxilio y apoyo, con ello quedó de manifiesto, la capacidad de respuesta del Estado para enfrentar contingencias como incendios forestales, inundaciones y sequías. De esta manera dejó asentado el mandatario la capacidad de respuesta de su gobierno, del respaldo de los delegados federales.

La reflexión es que están preparados para esta temporada de huracanes en la que pronostican habrá de 13 a 17 tormentas tropicales para la zona del Océano Atlántico; también se informó que el Gobierno Federal pone a disposición del Estado, en caso de ser necesario, 21 Centros Regionales de Atención a Emergencias, en donde se cuenta con 769 elementos de la Brigada de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencia y 907 equipos especializados.

En conclusión, están preparados y organizados, para dar respuesta oportuna y eficiente frente a las eventualidades que puedan presentarse.